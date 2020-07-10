Тривала криза у нафті через пандемію може спричинити різкий ріст цін на нафту у найближчі 10 років. Що прогнозують експерти для ринку нафти, читайте на Фінанси 24.

Інвестори та аналітики прогнозують можливе зростання цін на нафту до 150 доларів за барель на тлі браку інвестицій в галузь, пише Інтерфакс-Україна.

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Чому ціни на нафту можуть зрости

Деякі з експертів вважають, що спад на ринку призведе до змін, які підготують ґрунт для чергового буму: різке скорочення капіталовкладень нафтогазових компаній може повернути ціни на нафту вище 100 за барель.

Фінансовий тиск буде величезним. Деяким виробникам буде дійсно важко здійснювати видобуток. Ціни на нафту можуть легко злетіти до 150 доларів за барель до 2025 року,

– сказав головний інвестиційний директор хедж-фонду Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Альтернативні прогнози

Інші експерти вважають, що попит на нафту, що різко скоротився в умовах пандемії, довго не зможе відновитися до докризових рівнів, що буде утримувати низькі ціни на нафту.

Більшість аналітиків сходяться на думці про те, що в довгостроковій перспективі ціни на нафту будуть рухатися до рівня, при якому виробники отримуватимуть прибутки, добуваючи рівно стільки, скільки потрібно для задоволення попиту на нафту.

Обвал цін на нафту: коротко

З початком пандемії попит на нафту почав скорочуватися і відповідно почали падати ціни.

У березні стався обвал цін на нафту – на 30% через те, що країни ОПЕК+ не домовилися про скорочення видобутку. Домовитися вдалося у квітні після того, як ціни на ф'ючерси WTI вперше в історії зайшли в мінус. Відтоді попит почав відновлюватися, а ціни повільно рости.

Загалом угода ОПЕК+ передбачає зниження видобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-липня; із серпня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.

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На сьогодні нафта Brent коштує 42,46 долара за барель. 24 канал підготував графік як змінювалася ціна з 1 березня.