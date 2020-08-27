Прибутки промислових фірм Китаю в липні зросли третій місяць поспіль. Це найшвидші темпи росту за понад 2 роки.

Прибуток від промислових фірм Китаю зріс на 19,6% у липні до 589,5 мільярда юанів (85,58 мільярда доларів), повідомило Національне бюро статистики. У червні прибуток також зріс на 11,5%, пише Reuters.

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Як Китай відновлюється

Відновлення Китаю набирає обертів після того, як пандемія паралізувала величезну частину економіки. Однак деякі ознаки слабкості з'явилися в липні, коли обсяги промислового виробництва зросли повільніше, ніж очікувалося. Деякі аналітики вважають, що повені та проливні дощі зменшили активність та попит на електроенергію.

Прибутки підприємств також стикаються з ризиками через все більш напружені відносини між США та Китаєм напередодні президентських виборів у США в листопаді. Це може вплинути на торгівлю з іншими країнами та довіру з боку інвесторів і споживачів.

За січень-липень прибуток промислових фірм зменшився на 8,1% у порівнянні до аналогічного періоду рік тому. Але це вже краще, ніж показник за перше півріччя – падіння на 12,8%.

За словами Чжу Гонга, представника статистичного бюро, липень став прибутковим місяцем для автомобільної та електронної галузей. Темпи росту прибутку – 125,5% та 38,6% відповідно.

Натомість найгірша ситуація в гірничодобувній і сировинній галузях. Хоч їхні прибутки також зросли, але все ще великий тиск через грошові потоки та низький попит у світі.

Дані про промисловий прибуток охоплюють великі фірми з щорічним доходом понад 20 мільйонів юанів (2,90 мільйонів доларів) від їх основних операцій.

Тож економіка Китаю і далі потерпає від кризи, але вона відновлюється куди стрімкіше, ніж інші країни, що постраждали від пандемії.