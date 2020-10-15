Програми на вашому телефоні роблять ваше життя зручнішим і комфортнішим. Дізнайтеся, які мобільні додатки допоможуть вам зберегти та примножити гроші.

Сьогодні для того, щоб грамотно розпоряджатися своїми грошима, планувати бюджет і заробляти на фінансових ринках, досить завантажити мобільний додаток. Ми розглянули десятки програм і в матеріалі 24 каналу створили добірку із 5 найцікавіших та найкорисніших додатків, які допоможуть вам навести лад із фінансами.

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Spendee

Spendee – це дуже комфортний додаток для планування бюджету. Він відстежує витрати, оптимізує особисті фінанси і допомагає визначити на чому можна зекономити. До нього можна безпечно підключити свій банківський рахунок, легко і швидко додавати свої витрати, створювати спільні акаунти для сім'ї та друзів.

Також додаток дає можливість налаштовувати гаманці для особливих випадків, таких як відпустка, річниця, весілля, покупка авто та інші. Красива інфографіка та безпечна синхронізація даних – додаткові переваги Spendee, яким вже користується понад 2 мільйони людей по всьому світу.

Coinkeeper

Сучасний і зручний додаток для планування бюджету та його економії. Він дає можливість проаналізувати витрати в середньостроковій і довгостроковій перспективі і визначити, на чому можливо з​​економити.

Корисний функціонал Coinkeeper передбачає можливість виявити додатковий капітал для інвестицій. Якщо ви вже торгуєте на фінансовому ринку, додаток дозволяє грамотно контролювати регулярні перерахування на брокерський рахунок.

TradingView

Незамінний додаток для будь-якого, хто хоче бути в курсі ситуації на фінансових ринках. Користувачам програми доступний перегляд котирувань дуже широкого списку активів: від криптовалют до акцій і біржових товарів.

В цей додаток вбудований широкий спектр інструментів для аналізу фінансових ринків. Завдяки цьому ви можете аналізувати графіки фінансових інструментів і робити прогнози динаміки котирувань виходячи з вашого аналізу. Крім цього, в TradingView існує чат, в якому ви можете поспілкуватися з іншими учасниками спільноти.

Bloomberg

Якщо ви завжди хочете бути в курсі останніх новин, вам не обійтися без додатка Bloomberg. Він дає можливість стежити за останніми новинами в режимі реального часу. У додатку є доступ до відеоматеріалів та аналітики від впливових інвестиційних компаній, а також котирувань різних активів.

Ця програма дозволить вам бути в курсі важливих економічних подій. Завдяки їй ви зможете управляти своїм капіталом з урахуванням найостанніших трендів у світовій економіці.

Libertex

Торгова платформа Libertex – це одна з найбільш зручних платформ для торгівлі на фінансових ринках, якою користуються більш ніж 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу. Завдяки мобільному додатку, який доступний для операційних платформ iOS і Android, ви можете торгувати більш ніж 200 фінансовими інструментами буквально не виходячи з дому.

У Libertex є все необхідне для повноцінної торгівлі світовими фондовими індексами, криптовалютою, акціями, валютними парами та іншими інструментами. Швидке відкриття угоди, зручні способи зарахування та зняття коштів, можливість використання мультиплікатора для збільшення прибутку – все це реалізовано в простому і зручному інтерфейсі.

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Для трейдера-початківця є можливість потренуватися на безкоштовному демо-рахунку. Крім того, в додатку публікуються безкоштовні торгові сигнали, що дозволяють приймати правильні торгові рішення, а також стрічка новин та вбудовані інструменти для аналізу ринку, які допомагають заробляти на фінансових ринках. В цілому, можна сміливо сказати, що Libertex – один з кращих додатків для трейдингу.

Завдяки сучасним технологіям зберігати і примножувати ваші заощадження стає простіше.