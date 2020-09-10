Україна піднялася зі 138 на 131 місце в рейтингу економічних свобод за 2020 рік. Однак попри таку позитивну динаміку, держава залишається єдиною економічно невільною країною Європи, що потрапила до списку.

У рейтингу Україна розташована поряд з африканськими державами, а також Іраком, Іраном, Китаєм, Індією і Венесуелою, повідомляє УНІАН із покликанням на Fraser Institute.

Найвищим рівень економічної свободи України був у 2011 і 2012 роках. Однак упродовж усієї своєї історії наша країна ще жодного разу не залишала групу найбільш економічно невільних країн.



Динаміка України. Рейтинг 2020 року засновано на даних за 2018 рік / Графік Fraser Institute

Також цікаво: Чи повернуться ціни на нафту до докризового рівня: негативні прогнози від Fitch

Що відомо про учасників рейтингу

Як видно на карті нижче, Україну виділено червоним кольором. А її сусідами за рейтингом є Пакистан (129 місце), Туніс (130 місце) і Таджикистан (132 місце).



Скріншот Fraserinstitute

Уже традиційно, всесвітній рейтинг економічної свободи очолили Гонконг і Сингапур. Цікаво, що Польща до 2004 року знаходилася в третій групі, після чого піднялася до рівня переважно вільних країн, де й перебуває і зараз. Водночас позиції країни цього року погіршилися, і вона опустилася з 59 на 77 місце в рейтингу.



Скріншот Fraserinstitute

Досить довгий час однією з найбільш економічно невільних країн світу вважалася Росія. Однак у 2004 році ситуація дещо покращилася і РФ піднялася на 89 місце у рейтингу, де і залишається до сьогодні.

Справжнім зразковим прикладом з-поміж пострадянських країн називають Естонію. Держава знаходиться в групі найбільш економічно вільних країн з 2000 року. Такий успіх Естонії пояснюється результатом вдалих ліберальних реформ, проведених у 90-тих роках.