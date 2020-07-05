Вибори президента у США в листопаді стануть випробуванням для Трампа, чиї рейтинги підкосили расові протести та ситуація з пандемією.

Відповідь президента Дональда Трампа на коронавірусну кризу та широкомасштабні протести через расову несправедливість привели його до "великих проблем" перед виборами у листопаді, розповів професор з міжнародної політики професор Індерджіет Пармар в ефірі CNBC.

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Експерт додає, що ці виклики могли стати подарунками Трампу, але він їх втратив.

Смертельна пандемія, як виявилося, була для нього шансом об'єднати країну, піднятися над політичним фракціонізмом і ефективно виступити президентом США в надзвичайний період,

– сказав Пармар.

"Він цього не зробив, і у нього великі проблеми через це... Президент Трамп сам зробив, те, що має, і я думаю, врешті-решт, він заплатить жахливу ціну, і цю ціну вже платить дуже велика кількість американських людей, як з точки зору свого здоров'я, так і з точки зору економіки", – додав професор.

Коронавірус в США

У США було зареєстровано понад 2,7 мільйона підтверджених випадків захворювання, з яких майже 130 тисяч – смертельні, згідно з даними, зібраними університетом Джона Хопкінса. США зафіксували найбільшу кількість інфекцій та найбільше смертей через коронавірус у світі.

Протести в США

Загальнонаціональні протести, спричинені вбивством поліцією темношкірого Джорджа Флойда, також показали, що Трамп не може проявити жодної емпатії, каже Пармар. Експерт додає, що реакція Трампа на ці дві кризи показує, що у нього немає відповідних якостей та що він не розуміє, що "інтереси людей полягають у їхньому економічному добробуті та їхній фізичній та особистій безпеці".

Як це впливає на рейтинги Трампа

Пармар заявив, що реакція Трампа на обидві кризи значною мірою матиме вплив на його шанси на переобрання в листопаді.

Трамп зробив багато чого для кандидата Байдена, тому Байден може просто сидіти на своєму кріслі та пожинати нагороди від загальної байдужості президента Трампа до такого великого набору проблем у США,

– каже професор.

Чого чекати фінансовим ринкам

Президентство Байдена, ймовірно, призведе до більшої уваги до соціальних програм та менше до бізнесу, зазначає Пармер. Тому фінансовим ринкам слід турбуватися за умови, що Байден виграє вибори.

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Рейтинги

Опитування Monmouth University 26-30 червня показало, що Байдена підтримують 53%, тоді як чинного президента Трампа лиш 41%, пише CNN.

Аналітики відділу економічної розвідки зазначають, що, хоча президентські вибори будуть напруженими, ​​"шанси сильно змінилися на користь містера Байдена". Є різні причини, але основні – це невдала реакція Трампа на коронавірус та Black Lives Matter.