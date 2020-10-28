У Саудівській Аравії вважають, що надалі ціни та попит на нафту відновлюватимуться, а такої ситуації як була весною – вже не буде. Чи справді найгірше вже позаду, читайте на Фінанси 24.

Про те, що ринок нафти вже пережив свої найгірші часи заявив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Салман, повідомляє OilPrice.com.

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Ми все ще пильні. Проте я думаю, що багато чого змінилося у ситуації, в якій ми перебували у квітні-травні та тим, де ми зараз,

– додав бен Салман.

Аналітики видання піддають сумніву слова міністра, стверджуючи, що ні попит, ні ціни суттєво не покращилися.

Чому попит не покращиться

Китай – найбільший у світі імпортер нафти. Проте країна надалі купуватиме менше нафти. Все тому, що коли ціни були рекордно низькі, Китай закупився нафтою в додаткових обсягах, тож тепер не потребуватиме так багато.

Що відбувається на американському ринку

Видобуток нафти в США весь час падає. Наразі країна видобуває 9,9 мільйона барелів на добу, а це на 3,2 мільйона менше, ніж було у квітні. Та навіть попри такі заходи зі скорочення видобутку, запаси все одно занадто високі – на 10% вищі, ніж в середньому протягом останніх 5 років.