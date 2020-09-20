Курс біткойна та дорогоцінних металів, таких як золото і срібло, обвалиться після створення вакцини від коронавірусу. Такий прогноз представив відомий економіст та автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі на своїй сторінці у Twitter.

Фінансист радить використати таке падіння курсу криптовалюти й металів для купівлі біткойнів, як одного із найкращих інвестиційних активів, пише РБК.

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Найкраща довгострокова інвестиція

На думку Кіосакі, обвал цифрових активів та вартості дорогоцінних металів може стати хорошою можливістю для того, щоб вкласти гроші в ці активи. Експерт вважає, що це стане найкращою довгостроковою інвестицією, яка дасть змогу захистити капітал від економічних проблем у США, які виникли в результаті пандемії коронавірусу. Окрім того, Сполучені Штати мають доволі високий розмір держборгу, що теж може вплинути на статки населення.

Що стане, коли вакцина буде розроблена? Золото, срібло, біткойн впадуть. Це можливість для їхньої купівлі. Справжня проблема не в пандемії. Реальна проблема – це величезний борг США, який зріс до 28 трильйонів доларів. Золото, срібло, біткойни – найкращі довгострокові інвестиції,

– пояснив Роберт Кіосакі.

What happens when vaccine is proven? Gold silver Bitcoin will CRASH. Buying opportunity. Real problem NOT Pandemic. Real problem massive US debt. US Bankrupt. $28 T balance sheet debt. $120 T off balance sheet social obligations. Gold silver Bitcoin best investments long term. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 15, 2020

Послаблення позиції долара

Як тільки Сполучені Штати зіштовхнулися з пандемією коронавірусу, влада країни вибрала політику стимулювання економіки шляхом емісії додаткової грошової маси. Однак такі рішення можуть призвести до знецінення американського долара. Тому біткойни, на думку Кіосакі, під час кризи вважають захисними активами.

Аналітик Віллі Ву зазначив, що у 2020 році великі інвестори, які володіють капіталом розміром від 1000 до 10 000 біткойнів, купували криптовалюту паралельно зростанню грошової маси в США.

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Попередні прогнози Кіосакі

Кіосакі не вперше закликає вкладати гроші в криптовалюту та дорогоцінні метали. У лютому цього року фінансист спрогнозував зростання ціни біткойна до 75 тисяч доларів за одну одиницю активу впродовж наступних трьох років. Також Кіосакі назвав Федеральну резервну систему США "некомпетентною", зазначивши, що вона вбиває економіку країни.