Росія має намір пробурити тисячі нових нафтових свердловин і не вводити їх в експлуатацію, тобто залишити незакінченими. Такий крок може допомогти країні відновити нафтовидобуток, коли попит на сировину відновиться від наслідків пандемії коронавірусу.

РФ планує використати досвід інших виробників, які видобувають сланцеву нафту в США, пише "Новое Время" із покликанням на іноземні ЗМІ. Зазвичай, такі виробники готують основу для видобутку, тобто бурять свердловини, проте не вводять їх в експлуатацію до того часу, поки ціна на сировину не досягне відповідного рівня.

Згідно з угодою ОПЕК+ Росія вимушена знизити обсяги видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу. За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, частина свердловин може бути втрачена назавжди.

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Як у Росії планують підтримувати нафтову індустрію

Через низькі ціни на нафту російські нафтовиробники не видобувають достатньо сировини. Дешева нафта не є стимулом для того, щоб наростити обсяги її видобутку. У результаті російська влада планує стимулювати буріння нафти за допомогою надання нафтокомпаніям пільгових кредитів.

Окрім того, передбачається створення спеціального фонду незакінчених свердловин, на який буде виділено 400 мільярдів рублів. Автором цієї ідеї є заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, який раніше працював нафтогазовим аналітиком американського інвестиційного банку Morgan Stanley. Сам Сорокін зазначив, що підтримка індустрії нафтовидобутку в умовах низького попиту на сировину допоможе зберегти кадри і потенціал ринку.

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Детально про спеціальний фонд нафтового ринку РФ

За словами директора з розвідки і видобутку нафти й газу VYGON Consulting Сергія Клубкова, план підтримки нафтової індустрії на 400 мільярдів рублів дасть змогу пробурити близько 3 тисяч свердловин. Сам міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що компанії буритимуть свердловини впродовж двох років до закінчення угоди ОПЕК+, термін дії якої спливає у квітні 2022 року.

Учасники нафтового ринку Росії вважають, що попити на нафту в майбутньому не зможе повернутися до рівня, зафіксованого перед початком коронавірусу. Представники індустрії стверджують, що в умовах пандемії нафта не потрібна в такому обсязі, і в подальшому не знадобиться більше.

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