Курс рубля на фоні коронакризи опустився до найнижчого рівня за 4,5 роки відносно євро. Який курс зараз та що на нього впливає, читайте на Фінанси 24.

Рубль впав через ціни на нафту, які різко впали та низький попит на російські активи, пише Reuters.

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Чому рубль впав

Загроза нового локдауну через коронавірус в деяких європейських країнах в добавку до геополітичних ризиків, пов'язаних з кризою в сусідній Білорусі, і підозрою на отруєння кремлівського критика Олексія Навального, пригнічує попит на рубль і російські акції.

Курс рубля

Курс рубля знизився до рівня 90,4 щодо євро , що є найслабшим рівнем з лютого 2016 року.



, що є найслабшим рівнем з лютого 2016 року. Рубль опустився до 76,55 у порівнянні з доларом, що є п'ятимісячним мінімумом.

На початку 2020 року рубль був на рівні 70 проти євро та 61 щодо долара.

Росія не має імунітету до глобальної корекції,

– зазначають аналітики Альфа-Банку.

Водночас вони додають, що цього тижня попит на деякі російські активи може відновитися, оскільки американські ринки стають мінливими через наближення президентських виборів у США.

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту різко впали через потенційне відновлення видобутку з Лівії. Світовий приріст випадків коронавірусу також додав занепокоєння світовому попиту на нафту.

Нафта марки Brent, яка є світовим показником основного російського експорту, знизилася на 4,1% і її ціна склала 41,39 долара за барель.

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