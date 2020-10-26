Где живут миллиардеры: 10 городов мира с самыми богатыми людьми
Миллиардеры есть повсюду, но есть несколько городов, которые особенно их привлекают. В каких городах живет больше долларовых миллионеров, читайте на Финансы 24.
Почти треть миллиардеров живет в 15 крупных городах, сообщает Business Insider. В первую десятку попали в основном азиатские и американские города.
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10. Мумбаи
Индийский город Мумбаи вызывает противоречия. Это город дисбаланса: в нем много миллиардеров, но половина его населения живет в трущобах. На количество населения в 20 миллионов человек здесь есть 38 миллиардеров.
Город контрастов / Pixabay
9. Шэньчжэнь
Китайский Шэньчжэнь стал производственным центром в стране, способствуя росту богатства среди некоторых его жителей. Среди населения 12,4 миллиона человек есть 39 миллиардеров. Двое из них стали миллиардерами недавно.
Шэньчжэнь / Unsplash
8. Лос-Анджелес
В этом году, несмотря на пандемию, новый для себя статус миллиардера получили 5 жителей Лос-Анджелеса. И теперь их всего 44 на 4 миллиона населения.
Ночной Лос-Анджелес / Pixabay
7. Сингапур
А вот небольшая страна в Азии Сингапур в этом году получила шесть миллиардеров. Поэтому в целом на население в размере 5,8 миллиона человек, количество миллиардеров достигло 45.
Современный Сингапур / Unsplash
6. Пекин
Еще один китайский город в этом году пополнилось двумя миллиардерами. Теперь в столице Китая с населением 20,4 миллиона человек 57 долларовых миллиардеров.
Пекин / Unsplash
5. Лондон
Британский Лондон может похвастаться наибольшим количеством богачей среди европейских стран. За последний год в Лондоне количество миллиардеров выросло на одного. Поэтому в целом на население в 9,3 миллиона человек нашлось 66 миллиардеров.
Сады Кенсингтонского дворца / Pixabay
4. Москва
В российской Москве статус миллиардера в этом году получили еще три человека, увеличив их количество до 73. Население столицы России – 12,5 миллиона.
3. Сан-Франциско
Миллиардеры Сан-Франциско в основном проходят из технологического сектора. И неудивительно, ведь именно в Сан-Франциско знаменитая Кремниевая Долина, откуда начинал свой путь Стив Джобс и другие известные богачи, которые перевернули представление о технологиях. Населения даже не дотягивает до миллиона (883 тысяч), но насчитывает 77 долларовых миллиардеров.
Сан-Франциско / Unsplash
2. Гонконг
Девять счастливчиков пополнили ряды миллиардеров в Гонконге в этом году, увеличив общее количество до 96 человек. Общая численность населения – 7,5 миллиона человек.
Ночной Гонконг / Pexels
1. Нью-Йорк
Американский Нью-Йорк – это единственный в мире город с более 100 миллиардеров. Только в этом году их стало на восемь больше. Население города – 8,4 миллиона человек, а количество долларовых миллиардеров – 113.
Нью-Йорк / Unsplash