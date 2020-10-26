Миллиардеры есть повсюду, но есть несколько городов, которые особенно их привлекают. В каких городах живет больше долларовых миллионеров, читайте на Финансы 24.

Почти треть миллиардеров живет в 15 крупных городах, сообщает Business Insider. В первую десятку попали в основном азиатские и американские города.

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10. Мумбаи

Индийский город Мумбаи вызывает противоречия. Это город дисбаланса: в нем много миллиардеров, но половина его населения живет в трущобах. На количество населения в 20 миллионов человек здесь есть 38 миллиардеров.



Город контрастов / Pixabay

Самая богатая семья Индии, Амбанис, родом из Мумбаи. По оценкам, чистый капитал Мукеш Амбани составляет 64,4 миллиарда долларов.

9. Шэньчжэнь

Китайский Шэньчжэнь стал производственным центром в стране, способствуя росту богатства среди некоторых его жителей. Среди населения 12,4 миллиона человек есть 39 миллиардеров. Двое из них стали миллиардерами недавно.



Шэньчжэнь / Unsplash

В Шэньчжэне проживает знаменитый соучредитель Alibaba Джек Ма.

8. Лос-Анджелес

В этом году, несмотря на пандемию, новый для себя статус миллиардера получили 5 жителей Лос-Анджелеса. И теперь их всего 44 на 4 миллиона населения.



Ночной Лос-Анджелес / Pixabay

Среди миллиардеров есть основатель и генеральный директор Tesla Маск, обладая состоянием в размере 46,3 миллиарда долларов, а также богатый магнат Голливуда Дэвид Геффен, чистый капитал которого оценивается в 9 миллиардов долларов.

7. Сингапур

А вот небольшая страна в Азии Сингапур в этом году получила шесть миллиардеров. Поэтому в целом на население в размере 5,8 миллиона человек, количество миллиардеров достигло 45.



Современный Сингапур / Unsplash

Интересно, что в Сингапуре очень дорогая земля из-за ее ограниченного количество. Поэтому лучший способ миллиардерам показать свой статус – это купить дом или хотя бы землю. И на это они готовы тратить миллионы долларов.

6. Пекин

Еще один китайский город в этом году пополнилось двумя миллиардерами. Теперь в столице Китая с населением 20,4 миллиона человек 57 долларовых миллиардеров.



Пекин / Unsplash

Новички-миллиардеры в Гонконге работают на перепонке сфер технологий и образования – как Ларри Сяндун Чэнь, так и Лю Ячао стали миллиардерами благодаря своим компаниям, которые предоставляют онлайн-образование и обучают после школы.

5. Лондон

Британский Лондон может похвастаться наибольшим количеством богачей среди европейских стран. За последний год в Лондоне количество миллиардеров выросло на одного. Поэтому в целом на население в 9,3 миллиона человек нашлось 66 миллиардеров.



Сады Кенсингтонского дворца / Pixabay

Некоторые лондонские миллиардеры живут в садах Кенсингтонского дворца, известных как бульвар миллиардеров, самая дорогая улица Великобритании. По оценкам агентства недвижимости Knight Frank, дома в среднем здесь стоят около 53 миллионов долларов, но достигают цены в почти 260 миллионов долларов.

4. Москва

В российской Москве статус миллиардера в этом году получили еще три человека, увеличив их количество до 73. Население столицы России – 12,5 миллиона.

Москва является базой для богатого известного миллиардера России – Владимира Потанина, горного магната, чистый капитал которого, по оценкам, составляет 23,5 миллиарда долларов. По данным Forbes, многие московские миллиардеров тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным.

3. Сан-Франциско

Миллиардеры Сан-Франциско в основном проходят из технологического сектора. И неудивительно, ведь именно в Сан-Франциско знаменитая Кремниевая Долина, откуда начинал свой путь Стив Джобс и другие известные богачи, которые перевернули представление о технологиях. Населения даже не дотягивает до миллиона (883 тысяч), но насчитывает 77 долларовых миллиардеров.



Сан-Франциско / Unsplash

Согласно докладу Wealth-X, Сан-Франциско постоянно поднимался в рейтинге городов-миллиардеров за последние 10 лет благодаря достижению в области техники.

2. Гонконг

Девять счастливчиков пополнили ряды миллиардеров в Гонконге в этом году, увеличив общее количество до 96 человек. Общая численность населения – 7,5 миллиона человек.



Ночной Гонконг / Pexels

Гонконгские миллиардеры живут в особняках в обособленных кварталах, таких как The Peak, делают большие ставки на скачки и обедают в городских ресторанах со звездами Мишлен, сообщала ранее Кэти Уоррен в комментарии Business Insider.

1. Нью-Йорк

Американский Нью-Йорк – это единственный в мире город с более 100 миллиардеров. Только в этом году их стало на восемь больше. Население города – 8,4 миллиона человек, а количество долларовых миллиардеров – 113.



Нью-Йорк / Unsplash

Wealth-X отметил, что в Нью-Йорке миллиардеров больше, чем почти во всех странах мира, за исключением Китая и Германии.