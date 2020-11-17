Понимание финансовых рынков необходимо не только трейдерам, но и не будет лишним для каждого человека. Лучше окунуться в мир финансов помогут фильмы, о которых говорят миллионы.

Финансы 24 создали подборку из 10 таких фильмов и отсортировали их по рейтингу IMDB.

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10. Аферист (1999)

Основанная на реальных событиях история банковского клерка Ника Лисона, финансовые махинации которого привели к краху одного из крупнейших мировых банков.

Молодой специалист Ник Лисон начал работать в британском банке "Бэрингз" в Сингапуре. Там ему поручили вести торги на бирже и учет активов в офисе. Из-за сочетания двух должностей отсутствовал контроль со стороны Лондона, что развязало руки Лисону. Так он задумал аферу, которая нанесла огромные убытки банку, да и ему самому.

Рейтинг IMDB: 6,4

9. Бойлерная (2000)

В мечтах о быстрых деньгах Сет Дэвис открывает у себя дома небольшое подпольное казино. Дела идут вроде бы неплохо, но в один момент ему озвучивают предложение, от которого он не в силах отказаться: работа в брокерской конторе, где месячная зарплата превышает его годовой доход в казино. Деньги льются рекой и главный герой слишком поздно осознает истинную цену такого богатства.

Фильм служит предупреждением для инвесторов и трейдеров, что нужно выбирать надежные брокерские компании и ставить под сомнение то, где обещают заоблачные прибыли без риска.

Рейтинг IMDB: 7,0

8. Предел риска (2011)

Пожалуй, наиболее финансово точный фильм в списке. Фильм описывает события в течение одних суток в жизни фирмы с Уолл-стрит на грани катастрофы.

В мире начался финансовый кризис 2008, но никто не понимает его последствий. В руки сотрудников инвестбанка Lehman Brothers попала флешка с прогнозам обвала фондовых рынков и перед ними встал выбор: сбрасывать активы и потерять кучу денег или подождать и рискнуть остаться ни с чем, если прогнозы оправдаются.

Рейтинг IMDB: 7,1

7. Варвары у ворот (1993)

Президент крупной табачной компании принимает решение приобрести компанию самостоятельно, но начинается жадная "война" за акции компании, когда другие стороны делают свои предложения.

Рейтинг IMDB: 7,2

6. Уолл-стрит (1987)

Оскароносный фильм является классикой для трейдеров и инвесторов. Молодой, амбициозный брокер Бад Фокс готов на все, чтобы пробиться к вершинам биржевой торговли. И удается ему это только тогда, когда он получил инсайдерскую информацию, что и стала его билетиком вверх.

Рейтинг IMDB: 7,4

5. Поменяться местами (1983)

Главный герой в исполнении Эдди Мерфи является уличным мошенником, которому предлагают стать менеджером брокерской компании на Уолл-стрит. Ее председатель поспорил с друзьями, которые утверждали, что управлять брокерской фирмой может каждый, даже проходимец. Как завершился такой эксперимент?

Рейтинг IMDB: 7,5

4. Американский психопат (2000)

Тревожный триллер, что разворачивается в мире финансов. Кристиан Бэйл играет богатого инвестиционного банкира с тайной. Хотя в этом фильме очень мало реальных финансов, фильм проливает свет на сюрреалистический мир, заселенный элитным классом, и на полный разрыв между ними и реальностью.

Рейтинг IMDB: 7,6

3. Гленгарри Глен Росс (1992)

Главными героями являются 4 работника риэлторский компании. Каждому нужны деньги и каждый получит или награду, или увольнение в результате своей работы. Этот фильм демонстрирует жадность и коварную тактику, которой могут подвергаться главные герои, а также давление, которое оказывает на них их начальство.

Рейтинг IMDB: 7,7

2. Игра на понижение (2015)

Несколько находчивых трейдеров с Уолл-стрит осознали пузырь по недвижимости быстрее, чем он лопнул. А именно этот пузырь и вызвал мировой финансовый кризис 2008 года. Как им это удалось и что они сделали с этой информацией?



Марго Робин в фильме объясняет об ипотечных облигациях

Фильм известен своим нестандартным способом объяснить сложные финансовые инструменты, например, Селена Гомес объясняет что такое ценные бумаги CDO за покерным столом, а Марго Робин объясняет ипотечные облигации в ванне с шампанским.

Рейтинг IMDB: 7,8

Обратите внимание Какие валюты управляют миром: 5 резервных валют

1. Волк с Уолл-стрит (2013)

Пожалуй, самый известный фильм о финансах с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о криминальном прошлом финансиста Джордана Белфорта. О том, как он оказался в тюрьме за махинации с ценными бумагами на бирже Уолл-стрит. Это история падения и возрождения с целью показать, откуда берется успех.

Рейтинг IMDB: 8,2