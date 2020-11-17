"Волк с Уолл-стрит" и "Игра на понижение": 10 фильмов, которые сделают вас своим в мире финансов
Понимание финансовых рынков необходимо не только трейдерам, но и не будет лишним для каждого человека. Лучше окунуться в мир финансов помогут фильмы, о которых говорят миллионы.
Финансы 24 создали подборку из 10 таких фильмов и отсортировали их по рейтингу IMDB.
Интересно В какой стране можно быстрее заработать на iPhone 12 Pro: инфографика
10. Аферист (1999)
Основанная на реальных событиях история банковского клерка Ника Лисона, финансовые махинации которого привели к краху одного из крупнейших мировых банков.
Молодой специалист Ник Лисон начал работать в британском банке "Бэрингз" в Сингапуре. Там ему поручили вести торги на бирже и учет активов в офисе. Из-за сочетания двух должностей отсутствовал контроль со стороны Лондона, что развязало руки Лисону. Так он задумал аферу, которая нанесла огромные убытки банку, да и ему самому.
Рейтинг IMDB: 6,4
9. Бойлерная (2000)
В мечтах о быстрых деньгах Сет Дэвис открывает у себя дома небольшое подпольное казино. Дела идут вроде бы неплохо, но в один момент ему озвучивают предложение, от которого он не в силах отказаться: работа в брокерской конторе, где месячная зарплата превышает его годовой доход в казино. Деньги льются рекой и главный герой слишком поздно осознает истинную цену такого богатства.
Фильм служит предупреждением для инвесторов и трейдеров, что нужно выбирать надежные брокерские компании и ставить под сомнение то, где обещают заоблачные прибыли без риска.
Рейтинг IMDB: 7,0
8. Предел риска (2011)
Пожалуй, наиболее финансово точный фильм в списке. Фильм описывает события в течение одних суток в жизни фирмы с Уолл-стрит на грани катастрофы.
В мире начался финансовый кризис 2008, но никто не понимает его последствий. В руки сотрудников инвестбанка Lehman Brothers попала флешка с прогнозам обвала фондовых рынков и перед ними встал выбор: сбрасывать активы и потерять кучу денег или подождать и рискнуть остаться ни с чем, если прогнозы оправдаются.
Рейтинг IMDB: 7,1
7. Варвары у ворот (1993)
Президент крупной табачной компании принимает решение приобрести компанию самостоятельно, но начинается жадная "война" за акции компании, когда другие стороны делают свои предложения.
Рейтинг IMDB: 7,2
6. Уолл-стрит (1987)
Оскароносный фильм является классикой для трейдеров и инвесторов. Молодой, амбициозный брокер Бад Фокс готов на все, чтобы пробиться к вершинам биржевой торговли. И удается ему это только тогда, когда он получил инсайдерскую информацию, что и стала его билетиком вверх.
Рейтинг IMDB: 7,4
5. Поменяться местами (1983)
Главный герой в исполнении Эдди Мерфи является уличным мошенником, которому предлагают стать менеджером брокерской компании на Уолл-стрит. Ее председатель поспорил с друзьями, которые утверждали, что управлять брокерской фирмой может каждый, даже проходимец. Как завершился такой эксперимент?
Рейтинг IMDB: 7,5
4. Американский психопат (2000)
Тревожный триллер, что разворачивается в мире финансов. Кристиан Бэйл играет богатого инвестиционного банкира с тайной. Хотя в этом фильме очень мало реальных финансов, фильм проливает свет на сюрреалистический мир, заселенный элитным классом, и на полный разрыв между ними и реальностью.
Рейтинг IMDB: 7,6
3. Гленгарри Глен Росс (1992)
Главными героями являются 4 работника риэлторский компании. Каждому нужны деньги и каждый получит или награду, или увольнение в результате своей работы. Этот фильм демонстрирует жадность и коварную тактику, которой могут подвергаться главные герои, а также давление, которое оказывает на них их начальство.
Рейтинг IMDB: 7,7
2. Игра на понижение (2015)
Несколько находчивых трейдеров с Уолл-стрит осознали пузырь по недвижимости быстрее, чем он лопнул. А именно этот пузырь и вызвал мировой финансовый кризис 2008 года. Как им это удалось и что они сделали с этой информацией?
Марго Робин в фильме объясняет об ипотечных облигациях
Фильм известен своим нестандартным способом объяснить сложные финансовые инструменты, например, Селена Гомес объясняет что такое ценные бумаги CDO за покерным столом, а Марго Робин объясняет ипотечные облигации в ванне с шампанским.
Рейтинг IMDB: 7,8
Обратите внимание Какие валюты управляют миром: 5 резервных валют
1. Волк с Уолл-стрит (2013)
Пожалуй, самый известный фильм о финансах с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о криминальном прошлом финансиста Джордана Белфорта. О том, как он оказался в тюрьме за махинации с ценными бумагами на бирже Уолл-стрит. Это история падения и возрождения с целью показать, откуда берется успех.
Рейтинг IMDB: 8,2
Поделиться новостью