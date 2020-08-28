Международная компания Forex Club, один из ведущих лидеров рынка в сфере интернет-трейдинга, в сентябре этого года отмечает 15-ти летний юбилей своего подразделения в Одессе.

Мы пообщались с директором филиала Ольгой Грибковой и узнали у нее подробности такого грандиозного успеха.

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Больше о деятельности Forex Club в Одессе, достижения и планы компании, а также особенности биржевой торговли – читайте в эксклюзивном интервью с Ольгой Грибковой на Финансы24.

Ольга Грибкова / Фото из архива героини

Ольга, как все начиналось?

Украина – важный рынок для Forex Club, и, конечно же, после открытия офиса в столице компания начала расширять свою географию присутствия в городах-миллионниках. Одесский офис открыл свои двери в сентябре 2005 года в самом центре города и вот уже 15 лет консультирует клиентов по вопросам биржевой торговли.

Немного о бизнесе – что вы предлагаете своим клиентам?

Прежде всего свободу и независимость. Конечно, не надо понимать это буквально. Мы предоставляем инструменты для получения дополнительного дохода. Работа с нашей компанией позволяет укрепить личное финансовое положение и, при большом желании, достичь финансовой независимости. С нашей помощью каждый может стать трейдером. Мы предлагаем более 240 различных инструментов, а главное – мы делаем выход на финансовый рынок максимально комфортным, помогаем нашим клиентам минимизировать количество ошибок, особенно в начале их инвестиционной карьеры.

И это главное отличие Forex Club по сравнению с другими подобными компаниями?

Это одна из многих. Например, мы прошли проверку временем. Компания появилась более 20 лет назад, в 1997 году, в эру медленного интернета, кнопочных телефонов, закрытых границ и больших расстояний. В 1998 году произошел первый мировой кризис, что для молодой компании могло бы стать концом. Однако вот уже более 20 лет Forex Club работает на рынке, и успешно, несмотря на все глобальные финансовые потрясения, произошедшие в течение этого времени. Мы умеем преодолевать кризисы, а, следовательно, и наши клиенты тоже. Это еще одно из наших преимуществ.

Многие люди скептически относятся к инвестициям на бирже. Прежде всего из-за риска, с которым связывают работу на финансовом рынке.

В любой сфере есть риски. Если какая-то компания заверяет своих клиентов в беспроигрышности и не предупреждает о возможных рисках, то я бы не советовала доверять ей свои деньги. Forex Club строит со своими клиентами долгосрочные взаимоотношения, в основе которых – честность, доверие и прямой диалог. Это, собственно, лучшая стратегия в любых отношениях, как личных, так и в бизнесе.

Сомнения вызывает все незнакомое и новое. Это естественно. Но обратите внимание на США, одну из передовых экономик мира, там этим занимаются давно: в американских семьях еще при рождении ребенка родители покупают небольшой пакет акций различных компаний, и так делают вклад в обеспечение ее будущего.

Также работу на бирже можно сравнить с вождением автомобиля. Чтобы сесть за руль, во-первых, нужно научиться управлять авто: понять, где зажигание, зачем передачи, как тормозить. Во-вторых, надо усвоить теорию и уметь применять ее во время движения. При этом риск, что на встречу выедет грузовик или вы не заметите знак, есть всегда. Однако, зная о возможной опасности, вы ведете себя за рулем внимательно и тщательно.

Знакомство с финансовыми рынками тоже надо начинать с обучения, с понимания всех процессов. Начинать заниматься трейдингом, не зная принципов его работы, я бы не советовала.

Каковы, на ваш взгляд, основные достижения одесского подразделения Forex Club на протяжении 15-ти лет работы?

Главное наше достижение-это люди, как клиенты, так и сотрудники, и та экспертиза и знания, которыми мы делимся друг с другом. В 2005-м все торговали только валютными парами и мы рассказывали людям, как зарабатывать на снижении цены. Сегодня, кроме валюты, есть активы компаний, драгоценные металлы, индексы, энергоресурсы (нефть, газ), криптовалюты и многое другое. Иногда сами клиенты приходят к нам и просят добавить тот или иной инструмент для торговли, новый электронный кошелек или карточку для снятия средств со счета, научить их торговать и инвестировать. И мы делаем это, потому что только так, уделив максимум внимания потребности каждого клиента, мы можем развиваться и достигать новых вершин.

Как планируете отмечать день рождения вашего филиала в условиях карантина?

Мы заботимся о безопасности и здоровье наших клиентов, поэтому будем праздновать онлайн. Ко дню рождения филиала для одесситов - наших новых и постоянных клиентов – мы подготовили розыгрыш призов, в том числе и денежных, главным из которых будет статуэтка быка из Wall-Street. Розыгрыш состоится 7 сентября в 19:00. Мы очень ждем этого дня, поскольку хотим поблагодарить больше всего наших клиентов за то, что они все 15 лет помогают нам быть лидерами на рынке онлайн-трейдинга!