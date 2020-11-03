Статус резервной валюты имеют всего несколько валют в мире. Что это за статус, как его получили и что он дает, читайте на Финансы 24.

Доллар занимает особое место среди валют из-за своего доминирования. Но не он единственный имеет статус резервной валюты. Такой статус принадлежит еще евро, японской иене, фунту стерлинга и китайскому юаню. Об этом свидетельствуют данные за второй квартал этого года от МВФ.

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Пять резервных валют мира

Американский доллар

Несмотря на различные оговорки от экспертов, что доллар может потерять свое доминирование в мире, все еще почти 62% мировых резервов номинированы именно в этой валюте. Более 6,9 триллиона долларов находится в резервах других стран. Именно статус резервной валюты обеспечивает доллару такую ​​стабильность.

Евро

Второе место по доле в резервных фондах занял евро, хотя его доля в три раза меньше, чем у доллара. Чуть более 20% мировых резервов номинированы в европейской валюте. Это примерно 2,28 триллиона долларов.

Однако в условиях пандемии евро укрепилось относительно евро благодаря эффективной политике. Вполне вероятно, что в будущем евро сумеет укрепить свои позиции в качестве резервной валюты.

Японская иена

Третье место традиционно сохраняется за японской иеной, которая занимает долю в 5,75% мировых резервов. Во втором квартале в этой валюте хранили эквивалентно 648 миллиардов долларов.

Нулевые процентные ставки, которые Япония начала практиковать задолго до других стран, обеспечили популярность и мощь валюты. Теперь, если в Азии есть нестабильность, инвесторы выбирают японскую иену как безопасную валюту.

Фунт стерлингов

Доля фунта стерлингов тоже довольно весомая – 4,46%, что в долларовом эквиваленте составляет более 500 миллиардов долларов.

Китайский юань

Китайский юань пока занимает 5-ю позицию по доле в мировых резервах – 2,05% (230 миллиардов долларов). Однако Китай в последнее время ощутимо улучшил свое положение. В стране активно работают над тем, чтобы увеличить долю юаня в резервах других стран и на фоне уменьшить долю доллара в своих резервах.