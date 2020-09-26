Успешные инвесторы это рок-звезды в финансовом мире. Кто они и как им удалось заработать миллиарды, читайте на Финансы 24.

Не существует единого рецепта успеха. Инвесторы в подборке материала 24 канала отличаются между собой стратегиями и философией, которую они применяли при инвестировании: одни предлагали новые и инновационные способы анализа своих инвестиций, а другие отбирали ценные бумаги почти полностью по инстинкту.

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Бенджамин Грэм

Бенджамин Грэм – влиятельный американский инвестор, родившийся в Великобритании. Его называют отцом двух инвестиционных стратегий security analysis (анализ безопасности) и value investing (ценные инвестиции). Суть заключалась в том, что настоящая стоимость инвестиции должна быть больше, чем за нее заплатил инвестор.

Грэм – преподаватель и наставник Уоррена Баффета. Говорят, что Грэм зарабатывал огромные деньги, даже не рискуя на фондовом рынке. Его книга "Разумный инвестор" является одной из самых известных книг об инвестициях.

Джим Саймонс

Джим Саймонс или Король-Квант – американский менеджер хедж-фондов миллиардеров. Он был математиком, который преподавал как в Массачусетском технологическом университете, так и в Гарварде. В 44 года в 1982 году он основал один из самых успешных квантовых фондов в мире – Renaissance Technologies (Rentech). До 1988 года он решил использовать исключительно количественный анализ для определения торгов.

Джордж Сорос

Джордж Сорос – венгерско-американский инвестор-миллиардер. В народе его называют человеком, который сломал Банк Англии. В 1992 году он рисковал 10 миллиардов долларов, чтобы обесценить британский фунт. Его Квантовый фонд приносил среднегодовую доходность более 30%, пока он был менеджером.

Дэвид Свенсен

Дэвид Свенсен – американский инвестор и менеджер фонда финансирования. Говорили, что талант Дэвида помог ему понять то, чего никто не мог. То есть, выходя за рамки обычных акций и облигаций в другие вложения. Он также организовал первый в истории своп деривативов.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет или как его называют Оракул Омахи является одним из самых успешных инвесторов всех времен. Он американский миллиардер-инвестор. Накапливая его многомиллиардный состояние, он использовал технику "ценных инвестиций Грэма".

Он является председателем и исполнительным директором многонациональной конгломератной холдинговой компании Berkshire Hathaway. Его простой стиль дисциплины, терпения и ценности принесли огромную прибыль на протяжении многих лет.