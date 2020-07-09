Китайские фондовые индексы выросли по итогам восьмой сессии подряд в четверг благодаря вливаниям ликвидности, стимулирующим мерам и энтузиазма розничных инвесторов.

Оптимизм инвесторов сохранился, несмотря на данные о том, что цены производителей в Китае в июне снизились пятый месяц подряд из-за сокращения спроса на промышленные товары в период пандемии, пишет Investing.

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Как выросли фондовые рынки в Китае

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,39% до 3.450,59 пункта, максимальной отметки с февраля 2018 года. Последний раз индикатор рос в течение восьми сессий подряд в январе 2018 года.



до 3.450,59 пункта, максимальной отметки с февраля 2018 года. Последний раз индикатор рос в течение восьми сессий подряд в январе 2018 года. Индекс "голубых фишек" CSI300 прибавил 1,4% до 4.840,77 пункта, обновив рекорд с июня 2015 года.



до 4.840,77 пункта, обновив рекорд с июня 2015 года. Субиндекс финансового сектора опустился на 0,04%, сектор потребительских товаров добавил 1,56%, индекс недвижимости вырос на 1,54%, а сектор здравоохранения вырос на 3,18%.



Индекс стартапов ChiNext Composite вырос на 3,99%.

Какие акции выросли больше всего

Подъем возглавили акции:

Xining Special Steel Co Ltd – 10,09%;

Shanghai Sanmao Enterprise Group Co Ltd – 10,07%;

CRED Holding Co Ltd – 10,07%.

Какие акции упали

MeiDu Energy Corp – -5,26%;

Zhejiang Hugeleaf Co Ltd – -5,23%;

Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd – -5,14%.

Гонконгский индекс вырос на 0,31% до 26.210,16 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises добавил 0,31% до 10.781,89 пункта.

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Почему китайские акции растут

Китай продолжает стимулировать экономику, а также призывает инвесторов вкладываться в китайские акции. Соответствующий призыв опубликовали государственные СМИ Китая. Через вливания большой части денег в фондовые рынки Китая, они растут, несмотря на экономические трудности.