Китайские акции растут 8 дней подряд: фондовые рынки побили годовые рекорды
Китайские фондовые индексы выросли по итогам восьмой сессии подряд в четверг благодаря вливаниям ликвидности, стимулирующим мерам и энтузиазма розничных инвесторов.
Оптимизм инвесторов сохранился, несмотря на данные о том, что цены производителей в Китае в июне снизились пятый месяц подряд из-за сокращения спроса на промышленные товары в период пандемии, пишет Investing.
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Как выросли фондовые рынки в Китае
- Индекс Shanghai Composite вырос на 1,39% до 3.450,59 пункта, максимальной отметки с февраля 2018 года. Последний раз индикатор рос в течение восьми сессий подряд в январе 2018 года.
- Индекс "голубых фишек" CSI300 прибавил 1,4% до 4.840,77 пункта, обновив рекорд с июня 2015 года.
- Субиндекс финансового сектора опустился на 0,04%, сектор потребительских товаров добавил 1,56%, индекс недвижимости вырос на 1,54%, а сектор здравоохранения вырос на 3,18%.
- Индекс стартапов ChiNext Composite вырос на 3,99%.
Какие акции выросли больше всего
Подъем возглавили акции:
- Xining Special Steel Co Ltd – 10,09%;
- Shanghai Sanmao Enterprise Group Co Ltd – 10,07%;
- CRED Holding Co Ltd – 10,07%.
Какие акции упали
- MeiDu Energy Corp – -5,26%;
- Zhejiang Hugeleaf Co Ltd – -5,23%;
- Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd – -5,14%.
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Почему китайские акции растут
Китай продолжает стимулировать экономику, а также призывает инвесторов вкладываться в китайские акции. Соответствующий призыв опубликовали государственные СМИ Китая. Через вливания большой части денег в фондовые рынки Китая, они растут, несмотря на экономические трудности.