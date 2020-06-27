В то время как компании из многих сфер считают убытки, инвесторы в акции медицинских компаний считают прибыль. Медицина - одна из отраслей, которая выиграла от пандемии, и это продлится как минимум до изобретения вакцины или создание коллективного иммунитета.

Коронавирус привел одних к банкротству, а других – к баснословным прибылям. 24 канал узнал, кто и как может заработать в современных реалиях.

COVID-19 будет еще долго

По состоянию на 26 июня в мире заболело 9,71 миллиона человек, по данным Университета Джона Хопкинса. И это при общей численности населения Земли в 7,8 миллиарда. То есть заболело всего около 0,12% от жителей планеты.

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Такие данные свидетельствуют о том, что лишь незначительная часть населения выработала иммунитет к коронавируса. С чего мы можем сделать вывод о том, что мир ждет очень долгий путь: либо переболеет еще много людей и будет выработан коллективный иммунитет, или все-таки изобретут и запустят эффективную вакцину от этого вируса.

Как продолжение пандемии повлияет на ваше финансовое положение

Продолжение пандемии приведет к тому, что продукция компаний, специализирующихся на лекарственных средствах и медицинских товарах, будет длительное время пользоваться спросом. Это, в свою очередь, укрепит позиции этих компаний на финансовом рынке, а стоимость их акций возрастет. Уже сейчас те, кто инвестировал в подобные акции, получили очень неплохую доходность.

"Яркий пример – акции компании Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса. Она получила на эти цели грант от Министерства здравоохранения и социальных служб США в размере 483 миллионов долларов. С февраля этого года акции компании подскочили в цене более чем в 3 раза – с 20 до почти 65 долларов. И это не предел. Если компания разработает вакцину и запустит ее в производство, то стоимость акций может еще больше вырасти ", – отметил Евгений Шакотько, аналитик Киевского филиала Forex Club.



Акции Moderna / Forex Club

Как зарабатывать на активах медицинских компаний: инструкция

Благодаря современным технологиям зарабатывать на росте акций различных компаний достаточно просто.

1. Установите терминал Libertex, который предоставляет простой и удобный доступ к финансовому рынку. Платформа Libertex доступна в виде приложения для iOS и Android, а также в виде веб-версии. Это означает, что вы всегда будете в курсе событий, где бы вы ни были.

2. Войдите в Libertex. После простой формы регистрации вам автоматически откроют торговый счет, а также доступен бесплатный демо-счет для тренировки на 50 000 долларов.

3. Пополните ваш счет банковской картой или другим удобным способом. Сделать это просто, все операции максимально автоматизированы и проходят в дистанционном режиме.

Выберите актив, в который планируете вложить свои деньги. В Libertex есть более 200 интересных финансовых инструментов. Это позволяет каждому найти наиболее привлекательный актив от надежного золота к доходной криптовалюте. Также можно вкладывать в акции, индексы, нефть и различные металлы. В выборе инструмента для инвестиций вам могут помочь эксперты Forex Club, которые всегда готовы подсказать грамотное инвестиционное решение, которое подойдет именно вам.

4. Проведите анализ рынка, используя широкий инструментарий технического анализа, доступный в Libertex. Также необходимо принимать во внимание фундаментальные факторы – политические и экономические события, статистику, последние новости, связанные с выбранным активом. Все это может повлиять на его стоимость.

5. Выберите направление и откройте соглашение. Если вы ожидаете роста стоимости вашего актива, то необходимо его купить, чтобы потом продать дороже. Если вы ожидаете снижения – наоборот продать актив, чтобы потом купить по более низкой цене. Если вы сомневаетесь в том, какое направление выбрать, посоветуйтесь со специалистами Forex Club. Эксперты с многолетним опытом подскажут вам наиболее правильное решение.

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6. Закройте прибыльную сделку. Снимите прибыль и продолжайте делать ваши прибыльные инвестиции.

Все это можно сделать в несколько кликов, буквально, не вставая с дивана. Торговать акциями медицинских компаний и получать прибыль в Libertex просто.