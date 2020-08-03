"Смерть наличности": в PayPal отчитываются о популярности безналичных операций
Компания PayPal отчитывается о рекордных прибылях, ее акции растут. Через коронавирус люди стали меньше пользоваться наличными.
Акции PayPal подскочили почти на 5% после закрытия рынка в среду, поскольку платежный гигант объявил рекордный доход в 5,26 миллиарда долларов за второй квартал, пишет Fortune.
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Безналичная оплата становится популярнее
Руководители PayPal заявили, что общество достигло точки, когда речь идет о "смерти наличности", и отметили, что сейчас 70% потребителей опасаются за свое здоровье, когда дело касается оплаты в магазинах.
Потребители больше не хотят пользоваться наличными или любой формой оплаты, которые требуют физического прикосновения при расчете,
– сказал Шульман, президент PayPal.
В компании также добавили о росте популярности Venmo, что принадлежит PayPal. Платежное приложение насчитывает более 60 миллионов пользователей.
Количество клиентов в компании растет
В PayPal сообщают, что в список клиентов добавились новые группы населения и отрасли, в частности старики и представители фитнес-индустрии.
Темпы электронной коммерции ускорились на несколько лет за один квартал,
– сказал финансовый директор PayPal Джон Рейне.
В ответ на эти тенденции компания говорит, что она инвестирует значительные средства для совершенствования своего цифрового кошелька, который надеется, станет повседневной частью жизни многих потребителей. PayPal сосредотачивается, в частности, на продвижении использования QR-кодов торговцами и пользователями Venmo.
PayPal в выигрыше от коронакризы
В среду компания заявила, что ожидает, что доход вырастет на 25% в течение остального года, а прибыль на акцию вырастет на 45% (25% в базе не GAAP).
Акции PayPal торговались около 185 долларов 3 августа.