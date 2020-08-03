Компания PayPal отчитывается о рекордных прибылях, ее акции растут. Через коронавирус люди стали меньше пользоваться наличными.

Акции PayPal подскочили почти на 5% после закрытия рынка в среду, поскольку платежный гигант объявил рекордный доход в 5,26 миллиарда долларов за второй квартал, пишет Fortune.

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Безналичная оплата становится популярнее

Руководители PayPal заявили, что общество достигло точки, когда речь идет о "смерти наличности", и отметили, что сейчас 70% потребителей опасаются за свое здоровье, когда дело касается оплаты в магазинах.

Потребители больше не хотят пользоваться наличными или любой формой оплаты, которые требуют физического прикосновения при расчете,

– сказал Шульман, президент PayPal.

В компании также добавили о росте популярности Venmo, что принадлежит PayPal. Платежное приложение насчитывает более 60 миллионов пользователей.

Количество клиентов в компании растет

В PayPal сообщают, что в список клиентов добавились новые группы населения и отрасли, в частности старики и представители фитнес-индустрии.

Темпы электронной коммерции ускорились на несколько лет за один квартал,

– сказал финансовый директор PayPal Джон Рейне.

В ответ на эти тенденции компания говорит, что она инвестирует значительные средства для совершенствования своего цифрового кошелька, который надеется, станет повседневной частью жизни многих потребителей. PayPal сосредотачивается, в частности, на продвижении использования QR-кодов торговцами и пользователями Venmo.

PayPal в выигрыше от коронакризы

В среду компания заявила, что ожидает, что доход вырастет на 25% в течение остального года, а прибыль на акцию вырастет на 45% (25% в базе не GAAP).

Акции PayPal торговались около 185 долларов 3 августа.