В воскресенье умер глава компании Samsung Ли Кун Хи, возглавлявший компанию с 1987 года и который сделал ее глобальной. Почему акции отреагировали ростом, читайте на Финансы 24.

Акции Samsung Electronics и ее дочерних компаний подорожали в понедельник утром после смерти председателя Ли Кун Хи днем ​​ранее, пишет CNBC.

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Как выросли акции

Акции Samsung выросли на 0,66%.

Акции Samsung C&T подорожали на 17,31%.

Акции Samsung SDS выросли на 8,12%;

Samsung Life Insurance – 5,86% роста.

Акции Samsung BioLogics продемонстрировали рост в 0,47%.

Samsung Engineering – 0,45% роста акций.

Чем запомнился Ли Кун Хи

Компания объявила что 78-летний Ли умер в воскресенье после шести лет пребывания в больнице после сердечного приступа.

Старшему Ли приписывают преобразования Samsung на мировую технологическую и промышленную электростанцию. Он занял пост в 1987 году после смерти своего отца Ли Бюнг-Чуля, который основал конгломерат.

Ранее Ли был осужден за уплату взяток и уклонения от уплаты налогов и был помилован в обоих случаях.

Его наследие будет вечным,

– говорится в заявлении Samsung.

Кому достанется компания Samsung

После проблем со здоровьем Ли в 2014 году фактически лидером Samsung стал его сын Джей Ю Ли.

Сейчас рынок заинтересован в последствиях правопреемства через Джея Ю Ли. Он является фактическим лидером группы Samsung. Он является основным акционером Samsung C & T и Samsung SDS, поэтому рынок положительно отреагировал на новости,

– сказал исполнительный директор и аналитик Daiwa Securities.

Однако, остается неопределенность относительно Джея Ю Ли как потенциального преемника из-за его постоянных юридических проблем.