Акции Samsung выросли сразу после смерти главы компании Ли Кун Хи
В воскресенье умер глава компании Samsung Ли Кун Хи, возглавлявший компанию с 1987 года и который сделал ее глобальной. Почему акции отреагировали ростом, читайте на Финансы 24.
Акции Samsung Electronics и ее дочерних компаний подорожали в понедельник утром после смерти председателя Ли Кун Хи днем ранее, пишет CNBC.
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Как выросли акции
- Акции Samsung выросли на 0,66%.
- Акции Samsung C&T подорожали на 17,31%.
- Акции Samsung SDS выросли на 8,12%;
- Samsung Life Insurance – 5,86% роста.
- Акции Samsung BioLogics продемонстрировали рост в 0,47%.
- Samsung Engineering – 0,45% роста акций.
Чем запомнился Ли Кун Хи
Компания объявила что 78-летний Ли умер в воскресенье после шести лет пребывания в больнице после сердечного приступа.
Старшему Ли приписывают преобразования Samsung на мировую технологическую и промышленную электростанцию. Он занял пост в 1987 году после смерти своего отца Ли Бюнг-Чуля, который основал конгломерат.
Ранее Ли был осужден за уплату взяток и уклонения от уплаты налогов и был помилован в обоих случаях.
Его наследие будет вечным,
– говорится в заявлении Samsung.
Кому достанется компания Samsung
После проблем со здоровьем Ли в 2014 году фактически лидером Samsung стал его сын Джей Ю Ли.
Сейчас рынок заинтересован в последствиях правопреемства через Джея Ю Ли. Он является фактическим лидером группы Samsung. Он является основным акционером Samsung C & T и Samsung SDS, поэтому рынок положительно отреагировал на новости,
– сказал исполнительный директор и аналитик Daiwa Securities.
Однако, остается неопределенность относительно Джея Ю Ли как потенциального преемника из-за его постоянных юридических проблем.
- Младший Ли отсидел в тюрьме после того, как его осудили за уплату взятки за получение правительственных услуг, и скандал спровоцировал импичмент екс-президента Пак Кен Хе. Дело, которое рассматривается в апелляционном порядке, должны восстановить в понедельник.
- Он также обвиняется в мошенничестве с бухгалтерским учетом и манипуляциях с ценами акций, сообщает Reuters. Суд над этим начался в этом месяце.