Проблемы с производством, которые тормозили компании в прошлом, решили и теперь ничто не стоит на пути развития Tesla. Что произошло с акциями этого года, читайте на Финансы 24.

Tesla планирует доставить 500 миллионов автомобилей в целом в 2020 году, что станет очередным рекордом для компании. Производству автомобилей компании помогает большая фабрика в Шанхае, которая сейчас начала строить машины для европейских рынков, сообщает Investing.com.

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Почему акции Tesla растут

Компания вышла на рекордные показатели по производству автомобилей и решила проблемы с неспособностью выполнять объемы заказов.

Компанию добавят к базовому индексу S&P 500. Рынок сразу отреагировал на новость ростом в 13% в тот же день. Tesla будет официально добавлена ​​к индексу 21 декабря. Компания войдет в число 10 самых ценных компаний в индексе, а ее текущая рыночная капитализация составляет 8,2 миллиарда долларов.

Включение Tesla означает, что многие инвестиционные фонды, которые предлагают активы S&P 500, скорее всего, покупать акции Tesla (NASDAQ: TSLA) (и продавать часть других акций), чтобы включить их в свои портфели с этого момента до 21 декабря, потенциально может поднять цену акций Tesla.

Какая цена акций Tesla

В пятницу 27 ноября акции Tesla торговались на уровне 572 долларов. Это на 584% больше, чем в начале года. Ровно год назад торги для акции Tesla открылись с ценой 66,2 доллара. С тех пор цена умножилась на 7,5.



Акции Tesla в 2020 году / Libertex