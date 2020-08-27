Акции техгигантив Apple и Tesla стремительно выросли с начала года, несмотря на пандемию. Чего ждать дальше, читайте на Финансы 24.

На Уолл-стрит звучат мнения, что эра техгигантив не продлится вечно и к рулю должны прийти другие. Но в инвест-компания eToro считают иначе. В среднем бренды, которые делали сплит акций, получали рост акций на 33% в течение следующего года, пишет MarketWatch.

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Что такое сплит акций? Это увеличение количества акций корпорации, находящихся в обращении. Если в обращении в компании был 1 миллион акций, и сплит проводится по отношению 2:1, то в компании будет 2 миллиона акций, а каждый владелец 100 акций, будет обладать 200.

Apple пятый раз сделала сплит акций, тогда как для Tesla это впервые.

Как менялась цена акций после сплита

Amazon получила рост цены акций в 209% в течение года.

Microsoft – прирост 47%.

McDonald's – 22% годового прироста.

Coca-Cola – 11%.

История Apple не столь положительная. Предыдущие сплиты принесли в среднем 10,4% прироста в течение года. Однако это включает падение на 61% после сплита акций в июне 2000 года, что было результатом пузыря.

Розничные инвесторы все больше взаимодействуют с финансовыми рынками, и многие видят выгоду в инвестировании в компании, которые производят продукты, которые они любят и ежедневно используют. Tesla и Apple – две такие компании,

– сказал аналитик eToro Адам Ветесс.

Он добавляет, что еще больше инвесторов захотят покупать акции этих популярных компаний, что и обеспечит рост в цене в течение следующего года.