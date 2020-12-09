Акции шести ведущих американских компаний допустили к обращению в Украине. Что это значит и как Украина идет к созданию фондового рынка, читайте на Финансы 24.

Акции каких компаний доступны украинцам

Во вторник, 8 декабря, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний:

Facebook – социальные сети;

Tesla – электромобили;

Netflix – киноиндустрия;

Microsoft – компьютерные технологии;

Visa – финансовые услуги;

Advanced Micro Devices – интегрированная электроника.

Кроме того, комиссия допустила к обращению в Украине инвестиционные паи биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

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Что это значит

Акции этих шести компаний допустили к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке. Украинцы смогут свободно покупать и продавать акции ведущих американских компаний, что является одним из шагов в развитии фондовых рынков в Украине.

Что этому предшествовало

В сентябре в Украине начались консультации со специалистами по созданию фондового рынка. Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду создать фондовый рынок в Украине за год.

Накануне Рада приняла закон о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ "финансовым безвизом", благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.