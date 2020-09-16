Активы Tesla бьют очередные рекорды. На этот раз негативные, на прошлой неделе акции компании потеряли в цене 21,1% и перешли ко второму в текущем году "медвежьего" тренда. Однако, специалисты уверяют, что инвесторам беспокоиться не стоит.

Почему инвесторам и дальше следует рассматривать покупку акций Tesla, читайте в материале 24 канала.

Последние четыре квартала Tesla Inc. демонстрирует положительную финансовую отчетность. Поэтому, по всем показателям, падение на фондовом рынке – явление краткосрочное.

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Успехи Tesla в 2020

В январе Tesla установила рекорд рыночной капитализации с показателем в 84,55 миллиарда долларов. Энтузиазм инвесторов, вызванный сообщением о начале продаж автомобилей, изготовленных на новом заводе в Китае, оказался настолько огромным, что Tesla стала самым ценным автопроизводителем Америки за всю историю. Предыдущий рекорд был установлен Ford Motor Company в 1999 году.

Еще в марте акции Tesla стоили около 350 долларов за единицу, а во второй декаде августа этот показатель достиг 2000 долларов и это все на фоне пандемии и мирового экономического кризиса. Кроме того, инвесторы ожидают, что акции компании включат в индекс S&P 500, что будет способствовать притоку средств от инвестфондов.

Еще одним положительным фактором является то, что компания объявила о дроблении акций, что сделает их более доступными для частных инвесторов. Все это приведет к очередному росту их стоимости, утверждает Виталий Минько, директор львовского филиала "Международной академии биржевой торговли":

Стоимость активов компании уже достаточно высока. Однако, рынок электромобилей очень перспективный и компания планирует увеличивать поставки электромобилей на рынок. Это приведет к росту финансовых показателей и стоимости активов. Эксперты ожидают продолжения роста к отметке в 2700 долларов. Учитывая это, определенно стоит вложиться в активы Tesla и использовать эту возможность для заработка,

– уверяет Виталий Минько.

Сколько может заработать инвестор

Попробуем подсчитать вероятный заработок инвестора. В марте активы компании Tesla стоили 350 долларов. Если бы вы приобрели три акции Tesla, то в начале сентября вы могли бы получить 5250 долларов прибыли.

Если бы вы их сразу перепродали, уже за 420 долларов за одну единицу, то получили бы уже 6300 долларов дохода.

Если активы компании продолжат расти и дальше, например, до уровня в 800 долларов, то вложив сейчас в активы компании, к примеру, 1000 долларов вы сможете их перепродать уже за 1900 долларов. А если использовать мультипликатор 1:10, доступен в торговой платформе Libertex, то ваша прибыль составит 19 000 долларов.

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Поэтому, несмотря на падение стоимости активов, Tesla пользуется хорошим спросом, как в США, так и в остальном мире. К тому же в этом году планируется открытие заводов компании и расширение производственных линеек. Это позволит открыть новые ниши в автомобильном бизнесе, а инвесторам неплохо заработать на росте стоимости активов.