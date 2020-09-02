НБУ нарастил объем активов в первом полугодии 2020 года: как выросла прибыль регулятора
Объем активов Национального банка Украины (НБУ) вырос на 13% по итогам первого полугодия 2020 года в сравнении с данным о прибыле регулятора по состоянию на 31 декабря 2019 года. Сегодня это число составляет 1,2 трлн гривен (1 198, 9 млрд долларов).
Об объемах активов НБУ стало известно в результате подписания промежуточного сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2020 года, сообщает прес-сслужба регулятора.
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Почему выросли активы НБУ
Изменение объема активов регулятора объясняется прежде всего ростом международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте в первом полугодии 2020 года.
Кроме того, важную роль сыграла переоценка этих международных резервов в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам в течение вышеуказанного периода. Это отражено в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов на (16%), а также средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%).
Как изменился объем задолженности по кредитам
Объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банками, несущественно вырос в первом полугодии 2020 года.
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Последние сведения о консолидированной прибыле
В течение первых шести месяцев 2020 года сумма консолидированной прибыли НБУ составляла почти 80 млрд гривен. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составил лишь 6,4 млрд гривен.
Самое большое влияние на сумму прибыли оказала переоценка финансовых инструментов более чем 76 млрд гривен и процентные доходы, размер которых составляет более 15 млрд гривен.
Консолидированная финансовая отчетность НБУ – что это такое?Здесь говорится о предоставлении информации для объяснения событий и операций, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом состоянии и результатах деятельности Национального банка с даты последней годовой консолидированной финансовой отчетности Национального банка.
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