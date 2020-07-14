По состоянию на сегодня насчитано более 13 000 адресов биткойнов, где хранятся монеты на сумму более 1 млн долларов. Об этом узнали специалисты аналитической компании Glassnode.

При текущей цене биткоина, чтобы стать долларовым миллионером, необходимо иметь около 110 BTC, сообщает Cointelegraph с ссылкой на данные Glassnode. Поскольку этот показатель зависит от цены биткоина в долларах, он довольно волатильный, как и цена криптовалюты.

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Что известно о биткойн-накоплениях на счетах криптокошельков

Самое большое количество адресов, где хранятся биткоины на общую сумму более чем 1 млн долларов, было зафиксировано в конце 2017 года, когда курс криптовалюты достиг 20 тысяч долларов за один BTC. В то же время, аналитики утверждают, что установить точное количество биткоин-миллионеров невозможно.

Часть кошельков со значительными запасами биткоинов принадлежат не физическим лицам, а криптовалютным биржам и отдельным компаниям. С другой стороны, аналитики утверждают, что люди, которые имеют большие запасы криптовалюты, могут разбивать ее на несколько кошельков.

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Кроме того, в Glassnode сообщили, что 8 июля с криптовалютных площадок было выведено на 20 660 биткоинов больше, чем внесены.