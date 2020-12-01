Армия Венесуэлы начнет заниматься промышленным майнингом криптовалют. Военные сообщили о создании специального майнингового центра. Таким образом они хотят увеличить свой заработок.

Презентация "Центра по добыче цифровых валют Боливарианской армии Венесуэлы" состоялась в социальной сети Instagram, о чем пишет Cointelegraph. На видео видно много ASIC-майнеров для различных криптовалют на базе консенсуса Proof-of-Work (PoW).

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Зачем военным майнинг криптовалют

По словам генерала Ленина Эрреры (Lenin Herrera), основной целью их замысла майнить криптовалюту является "усиление и поддержка самодостаточности подразделений Боливарианской армии".

Он утверждает, что добыча цифровых валют позволит создать дополнительный источник дохода, который не удастся заблокировать. Здесь речь идет об экономических санкциях, введенных Соединенными Штатами.

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Криптовалюта в Венесуэле

Цифровые валюты очень популярны в этой стране. Именно здесь такие сети быстрого питания, как Burger King и Pizza Hut, уже принимают криптовалютные платежи. Кроме того, оплачивать товары криптовалютами можно в 20 000 магазинах по всей Венесуэле.

В конце 2018 в Венесуэле была запущена государственная криптовалюта El Petro, что подкреплена нефтью. Власти страны всячески популяризируют новый актив. Однако несмотря на все старания чиновников, монета так и не стала популярной.