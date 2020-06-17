После майских отчетов в США у инвесторов появилась надежда на экономическое восстановление и рынки выросли, зато азиатские рынки от таких новостей, а также отчета Японии, - опустились.

Основные азиатские фондовые рынки сократились в среду после того, как Уолл-стрит получил надежду на глобальное экономическое восстановление, а экспорт Японии снизился, сообщает MarketWatch со ссылкой на Assosiated Press.

Важно Крах доллара не избежать валюта упадет на 35% – эксперт

Как упали фондовые биржи в Азии

Шанхайская фондовая биржа SHCOMP потеряла 0,1%;

Nikkei 225 в Токио упал на 0,9%;

Индекс Hang Seng в Гонконге остался на том же уровне;

Kospi в Сеуле провалился на 0,4%;

S & P / ASX 200 в Сеуле вырос на 0,2%;

Новозеландский NZ50GR вырос, тогда как сингапурский STI спал.

Что происходит с рынками В США

На Уолл-стрит базовый показатель S&P 500 SPX поднялся в течение дня, набрав 1,9% после того, как американские розничные расходы оказались значительно выше, чем ожидалось.

Также во вторник Федеральный резерв пообещал сохранить свою политику свободной для поддержания деловой активности.

Мировые фондовые рынки возобновили большую часть нынешних потерь, поскольку инвесторы надеются на уход от пандемии коронавируса, несмотря на рост инфекций в США, Бразилии и некоторых других крупных странах.

Аналитики предупреждают, что восстановление может быть слишком большим и слишком быстрым, чтобы оправдать его неопределенными экономическими прогнозами.

Объемы розничной торговли в США, показывают 18% прироста за предыдущий месяц, обнадеживают, но все же на 50 миллиардов долларов ниже, чем можно было ожидать без коронавируса,

– сказал Роб Карнелл из ING в отчете.

"Мы не представляем, что рынки разделяют это мнение. Они, вероятно, учитывают хорошие новости и в дальнейшем отказываться от любых плохих", – сказал Карнелл.

Падение экспорта в Японии

В тот же день правительство Японии сообщило, что майский экспорт упал на 28,3% по сравнению с годом ранее в наибольший спад с мирового кризиса 2008 года.

Май может обозначить низкую точку для японских экспортеров, поскольку их основные зарубежные заказчики начинают выходить из карантина, отмечает в отчете Марсель Тиелианд с Capital Economics.

Обратите внимание Золото подорожало после решения ФРС расширить программу покупки облигаций

Что будет дальше

Финансовые рынки подкреплены обещаниями ФРС и других центральных банков вводят больше денег в экономику путем приобретения облигаций и других шагов.

Однако многие аналитики скептически относятся к восстановлению биржи США, когда она начала подниматься от своего минимума в конце марта – 34% ниже за свой рекорд.

Инвесторы подталкивают акции компаний, которые получат выгоду от открытия экономики.