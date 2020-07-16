В США уменьшилось количество людей, которые подаются на пособие по безработице. Однако это уменьшение ниже, чем прогнозировали эксперты.

С апреля ситуация на рынке труда в США улучшалась, но новые данные показали, что количество новых людей, которые подались на пособие по безработице в США на прошлой неделе составила 1,3 миллиона, пишет Investing.com.

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Безработица в США

Данные Министерства труда, обнародованные в четверг, показали, что за прошедшую неделю количество новых заявок упала лишь на 10 тысяч до 1,31 миллиона. Аналитики ожидали, что их количество значительно упадет до 1,25 миллиона.

Зато существенно уменьшилось количество людей, находящихся в статусе безработного более месяца. Их количество снизилось на 262 тысячи и теперь составляет 17,34 миллиона. Эксперты в комментарии Reuters отмечают, что это не связано с тем, что люди начали массово находить работу, а скорее с тем, что они перестают искать работу и поэтому идут с биржи труда.

Позитивные новости для экономики США

Министерство торговли отметило, что розничные продажи в США выросли на 7,5% в июне. Это ниже, чем в мае, когда рекордно выросли продажи на 18,2%, но и больше, чем ожидали эксперты – 5%). Основные розничные продажи, исключающие автомобили, выросли на 7,3%.

Выходит ли экономика США из кризиса

США все еще остаются самым большым оередком распространение пандемии, но вместе с тем определенное экономическое восстановление происходит, но в этом году страна не вернется к допандемичних уровней.