20 тысяч британцев в авиаотрасли могут потерять работу из-за коронавируса
Уровень безработицы в авиационной отрасли Великобритании вырастет. Какой выход предлагает ассоциация операторов аэропортов, читайте на Финансы 24.
Угроза сокращения
В аэропортах Британии могут уволить до 20 000 работников, предупредила отраслевая группа. Она призывает правительство сделать больше для того, чтобы помочь авиационной отрасли, которую закрыли из-за пандемии COVID-19, сообщает Investing.
Ассоциация операторов аэропортов (AOA), которая представляет более 50 аэропортов, заявила, что ожидаемое количество будущих пассажиров в аэропортах Великобритании будет значительно ниже.
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Требования ассоциации операторов аэропортов
Правительство должно пойти на такие шаги, чтобы помочь сохранить рабочие места, заявила АОА:
- отменить свой режим карантина;
- обеспечить освобождение от кредитных ставок для бизнеса;
- расширить схему сохранения рабочих мест;
- непосредственно финансировать отраслевой регулятор;
- отказаться от взимания налогов на авиаперевозки.
"Эти цифры рабочих мест четко показывают, что ключевой компонент инфраструктуры Великобритании стоит на коленях, и не ожидает облегчения текущего кризиса", – сказала руководитель AOA Карен Ди.
Правительству нужно признать огромный кризис, который стоит перед работниками аэропортов страны, и принять меры для поддержки авиации Великобритании и защиты работников,
– сказала Карен Ди.
Сокращение в авиакомпаниях
Британские авиакомпании British Airways, Virgin Atlantic и easyJet уже объявили о сокращении около 20 000 работников. Крупнейший аэропорт страны Хитроу также начал схему добровольного увольнения.
Правила карантина
Великобритания проводит 14-дневную карантинную политику по приезду в страну из-за границы, которая, по заявлениям авиакомпаний, аэропортов и гостиничного сектора, сдерживает международные поездки в тот момент, когда они надеялись на восстановление.
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Это правило должны пересмотреть 29 июня, через три недели после его введения, и его возможно заменят "воздушными мостами", что позволит без ограничений путешествовать между странами с низким уровнем заражения.