Биткоин лидирует по объемам торгов в мире. Однако согласно данным компании Chainalysis, именно жители Северной Америки больше всего среди других любят торговать этой криптовалютой.

Об этом сообщает Cointelegraph с ссылкой на исследование. В частности, аналитики отметили, что жители Северной Америки "непропорционально предпочитают биткоины" по сравнению с Ethereum, XRP и другими мировыми криптовалютами.

Так, 72% сделок в этом регионе выполняются именно с использованием биткоинов. Для сравнения: в Африке этот показатель составляет 69%, а в Европе – 66%.



Активность жителей различных регионов мира в торговле криптовалютами / Диаграмма Chainalysis

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Когда стабильные криптовалюты не в тренде

Кроме того, пользователям из Северной Америки не нравится стабильные криптовалюты. С такими активами осуществляется только 17% сделок. В Восточной Азии и в странах Ближнего Востока этот показатель составляет 33%, а в Центральной и Южной Азии – 35%.

Если говорить о торговле альткоинамы, то разница в показателях меньшая: Северная и Латинская Америка – по 11%, Европа – 12-13%, Африка – 10%.



Трейдинговая активность с использованием биткоинов по регионам / График Chainalysis

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Жители азиатских стран торгуют криптовалютами активнее

По информации аналитиков, трейдеры из Северной Америки держат криптовалюты гораздо дольше, чем пользователи в странах Азии, и, соответственно, осуществляют меньше операций с использованием цифровых валют. Активность азиатских трейдеров на криптовалютных биржах вдвое больше, чем у жителей Северной Америки.

Интересный факт: по данным Японской ассоциации криптовалютных бирж, во время пандемии коронавируса количество активных трейдеров в стране снизилась, а объемы депозитов в иенах – увеличился.