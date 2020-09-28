Всемирно известный аукционный дом Christie's выставит на продажу фрагмент коллекции под названием "Portrait of a Mind", каждая картина которой содержит исходный код биткоина.

Общее количество цифр в виде кода, помещенного в картины, равно более 12 миллионам, о чем пишет Cointelegraph.

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Что известно о лоте

В коллекцию входит 40 картин в форме дисков. Арт-объект представлен в рамках проекта Robert Alice британского художника Бенджамина Джентилле.

На создание масштабного арт-объекта художник потратил три года. Свое произведение он назвал "портретом Сатоши Накамото".

В каждой картине спрятано 322 048 цифр – это код биткоина и координаты географической локации. Все места играют важное значение для истории первой криптовалюты и все они выделены золотом.



Серия картин состоит из 40 дисков / Фото Decrypt

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Как будут продавать арт-объект

Один из фрагментов творение будет реализовано на аукционе в Нью-Йорке. Этой частью будет Block 21 (24,9472°N, 118,5979°E). К фрагменту привязан токен (NFT) на блокчейни Ethereum, чтобы таким образом подтвердить подлинность работы.

Художник надеется получить за свое произведение искусства от 12000 долларов до 18000 долларов.

Первые покупатели произведения

Особенность этого арт-объекта не только в его масштабности. По замыслу художника, владельцем каждой картины должен стать отдельный человек. То есть покупатель может приобрести только один фрагмент произведения, чтобы у него не было полного кода.

Первыми владельцами картин стали генеральный директор криптобиржи Binance Чанпен Чжао и председатель блокчейн-предприятия Bloq Мэтью Росзак.