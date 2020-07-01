Время биткоина: аналитик назвал 2021 год звездным для первой криптовалюты
По мнению криптовалютного аналитика Бенджамина Блантса, из всех цифровых валют на рынке будет доминировать биткоин. Хотя эксперт не исключает того, что в краткосрочной перспективе альткоины проявят себя лучше, чем BTC.
На своей странице в Twitter эксперт отметил, что после анализа графика доминирование биткоинов с использованием теории Эллиота, он ожидает роста темпов доминирование первой криптовалюты до 86%, пишет Bitcoinist.
В частности, речь идет о долгосрочной перспективе. То есть такой уровень доминирования биткоинов может быть достигнут к концу 2021 года или даже начала 2022 года.
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Альткоины против биткоина: какая криптовалюта лучше себя проявляет в 2020 году
В то же время, Блантс признал тот факт, что в 2020 году альткоины проявляют себя лучше, чем биткоин. По словам эксперта, такой тренд продолжится и в ближайшее время. По мнению аналитика, до октября этого года уровень доминирования биткоина снизится и достигнет 60%.
Мы видим, что уровень доминирования биткоина снижается, и протестирует значения конца 2019 года,
– утверждает Блантс.
Альткоины поддерживают больше, чем биткоин
- Не только Бенджамин Блантс говорит о доминировании именно альткоинов в ближайшее время. Ранее аналитики Pantera Capital в письме к инвесторам также высказывали мнение, что доминирование биткоина не будет столь высоким, как альткоинов. Поэтому они призвали инвесторов внимательно выбирать криптовалюту для инвестиций.
- Росту популярности альткоинов способствует факт резкого увеличения рынка децентрализованного финансирования. В частности, только капитализация протокола Compound превысила 1 млрд долларов.