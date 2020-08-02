2 августа 2020 года цена биткоина в ходе торгов преодолела отметку 12 000 долларов, но не удержалась над ней. Стоит уточнить, что рекорд был поставлен впервые с августа 2019 года.

По информации биржи Binance, криптовалюта достигала максимального значения в 12 123,46 доллара. Но за несколько минут котировки ведущей криптовалюты обвалились к уровню 11 000 долларов.

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Резкое ценовое движение привело к каскаду ликвидаций позиций на биржах криптодеривативов. На BitMEX за час объем ликвидации составил 147 млн долларов.

Показатели криптовалюты / Скриншот TradingView

Общий объем ликвидированных позиций в криптодеривативах за время падения превысил 1 млрд долларов. Синхронно с биткоином обвалились все ведущие криптовалюты.

Причины роста: