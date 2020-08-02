Биткоин достиг рекордной отметки впервые за год
2 августа 2020 года цена биткоина в ходе торгов преодолела отметку 12 000 долларов, но не удержалась над ней. Стоит уточнить, что рекорд был поставлен впервые с августа 2019 года.
По информации биржи Binance, криптовалюта достигала максимального значения в 12 123,46 доллара. Но за несколько минут котировки ведущей криптовалюты обвалились к уровню 11 000 долларов.
Интересно! Аналитики назвали количество криптокошельков с миллионом долларов в биткоинах
Резкое ценовое движение привело к каскаду ликвидаций позиций на биржах криптодеривативов. На BitMEX за час объем ликвидации составил 147 млн долларов.
Показатели криптовалюты / Скриншот TradingView
Общий объем ликвидированных позиций в криптодеривативах за время падения превысил 1 млрд долларов. Синхронно с биткоином обвалились все ведущие криптовалюты.
Причины роста:
- В США Федеральное агентство по контролю деятельности банков (Office of comptroller of the currency — 24) разрешил американским банкам предоставлять услуги депозитария по хранению криптовалюты частных клиентов.
- Нестабильность на глобальном финансовом рынке и скептическое отношение инвесторов к финансовой помощи американского правительства.
- Есть аналитики, которые говорят о том, что в ближайшие недели стоит ожидать роста цены биткоина до отметки в 13 800 долларов.