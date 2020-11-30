Биткоин поставил новый исторический рекорд: какой курс сейчас
Биткоин обновил свой исторический максимум, прыгнув на 16% в последний день осени 2020 года. Что произошло на крипторинку и почему биткойн растет, читайте на Финансы 24.
Крупнейший в мире цифровой актив в понедельник, 30 ноября, побил свой исторический рекорд, сообщает Bloomberg. По данным Libertex в 17:13 биткоин торговался на уровне 20 258 долларов. Сейчас курс опустился до 19 825 долларов (по состоянию на 18:00). С начала года биткоин вырос почти на 175%.
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Момент биткойнов наступил и это ралли все еще имеет много шансов продолжаться в дальнейшем,
– сказал директор трейдинговой платформы Гай Гирш.
Недавний рост трейдер объясняет институциональными изменениями в криптовалюте. Правда, это только одна из причин.
Биткоин с начала года вырос на 175% / Libertex
Хороший год для биткоина
Определенным образом 2020 и пандемия коронавируса пошли на пользу биткоину. Центральные банки стран снижали ставки, чтобы спасать экономику, поэтому инвесторы искали источники дохода где-либо. Именно поэтому биткоин, хотя и высоко рискованный, но чрезвычайно прибыльный актив, привлек внимание.
Однако биткоин становится все доступнее. Правительства стран понемногу его легализуют, а PayPal в октябре заявил, что его клиенты смогут покупать, держать и продавать криптовалюту.
Краткая история биткоина
Биткоин торговался на уровне нескольких центов в течение нескольких лет после запуска в конце 2008 года неизвестным разработчиком программного обеспечения после финансового кризиса.
Сейчас вероятным создателем биткойнов называют Сатоши Накамото. Предполагают, что это аббревиатура ведущих технических гигантов: Samsung – Toshiba – Nakamichi – Motorola. Однако точно таки неизвестно кто создал биткойн.
Токен достиг предыдущего максимума в 19 511 долларов в декабре 2017 года на фоне широкого подъема, после чего потерял 70% в течение следующего года.
Аналитики опрошенные Bloomberg считают, что на этот раз биткоин так сильно не упадет после нового рекорда.
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