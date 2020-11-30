Биткоин обновил свой исторический максимум, прыгнув на 16% в последний день осени 2020 года. Что произошло на крипторинку и почему биткойн растет, читайте на Финансы 24.

Крупнейший в мире цифровой актив в понедельник, 30 ноября, побил свой исторический рекорд, сообщает Bloomberg. По данным Libertex в 17:13 биткоин торговался на уровне 20 258 долларов. Сейчас курс опустился до 19 825 долларов (по состоянию на 18:00). С начала года биткоин вырос почти на 175%.

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Момент биткойнов наступил и это ралли все еще имеет много шансов продолжаться в дальнейшем,

– сказал директор трейдинговой платформы Гай Гирш.

Недавний рост трейдер объясняет институциональными изменениями в криптовалюте. Правда, это только одна из причин.



Биткоин с начала года вырос на 175% / Libertex

Хороший год для биткоина

Определенным образом 2020 и пандемия коронавируса пошли на пользу биткоину. Центральные банки стран снижали ставки, чтобы спасать экономику, поэтому инвесторы искали источники дохода где-либо. Именно поэтому биткоин, хотя и высоко рискованный, но чрезвычайно прибыльный актив, привлек внимание.

Актив для избранных

Интересно, что хотя криптовалюту и довольно легко приобрести, 95% ее находится в руках 2% инвесторов, по данным Flipside Crypto.

Однако биткоин становится все доступнее. Правительства стран понемногу его легализуют, а PayPal в октябре заявил, что его клиенты смогут покупать, держать и продавать криптовалюту.

Краткая история биткоина

Биткоин торговался на уровне нескольких центов в течение нескольких лет после запуска в конце 2008 года неизвестным разработчиком программного обеспечения после финансового кризиса.

Сейчас вероятным создателем биткойнов называют Сатоши Накамото. Предполагают, что это аббревиатура ведущих технических гигантов: Samsung – Toshiba – Nakamichi – Motorola. Однако точно таки неизвестно кто создал биткойн.

Токен достиг предыдущего максимума в 19 511 долларов в декабре 2017 года на фоне широкого подъема, после чего потерял 70% в течение следующего года.

Аналитики опрошенные Bloomberg считают, что на этот раз биткоин так сильно не упадет после нового рекорда.