Биткоин установил новый исторический рекорд своей стоимости. В субботу, 19 декабря, цена криптовалюты достигла 24 300 долларов за монету. В результате только в течение одного дня биткоин подорожал более чем 5%.

О рекордном росте стоимости первой цифровой валюты сообщает Минфин с ссылкой на данные американской криптобиржи Coinbase.

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Рынок криптовалюта 2020: последние изменения

В течение прошлой недели курс биткоина стремительно вырос. В частности, 16 декабря цена криптовалюты обновила свой рекорд, превысив 20 000 долларов.

Биткоин начал дорожать еще в ноябре. Именно в прошлом месяце его курс преодолел трехлетний максимум в 17 000 долларов за монету.

В течение последнего года стоимость биткоина выросла приблизительно на 180% – почти втрое. Криптовалютные трейдеры довольно оптимистично оценивают перспективы цифровой валюты. Согласно их предсказаниям, криптовалюта может достичь даже 300-400 тысяч долларов за монету. Подпитывает их ожидания и тот факт, что биткоин – ограниченный ресурс: как известно, в мире насчитывается всего 21 миллион единиц криптоактива.

Почему Bitcoin дорожает

Пандемия коронавируса изменила вкусы инвесторов. Нестабильность на мировых фондовых рынках подтолкнула их вкладывать деньги именно в цифровые валюты. Еще одним фактором в пользу биткоина стало ослабление международной валюты – доллара США.

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Во время кризиса люди выбирают так называемые "безопасные гавани" – активы, на которые кризис меньше влияет, например, золото. Очевидно, что криптовалюты, торги которых не зависят от коронавирусных ограничений, теперь тоже входят в список таких безопасных активов.

Поэтому финансовые аналитики и инвесторы совсем не удивлены таким резким ростом цены биткоина. Они прогнозируют, что стоимость криптовалюты в ближайшие недели может достичь новых рекордных значений.

Это только начало, и, по нашему мнению, ему еще есть где разогнаться,

– утверждает исполнительный директор Grayscale Investments Майкл Зонесгайн.

Риски, связанные с биткоином

Не все эксперты оптимистично настроены относительно роста биткоина.