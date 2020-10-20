Мировая экономика находится на грани кризиса, финансовые рынки нестабильны, а денежные вложения обесцениваются. На фоне этого надежных инструментов, в которые можно инвестировать, остается не так много. Узнайте, какой из финансовых активов может стать отличной альтернативой долларам или евро.

Именно биткоин зарекомендовал себя как достаточно надежный инструмент для сохранения и приумножения сбережений. О его перспективах красноречиво говорит интерес к этой криптовалюте не только со стороны успешных бизнесменов, но и со стороны обычных людей и даже центральных банков ряда стран.

Почему криптовалютой начали активно интересоваться финансовые регуляторы стран и сможет ли биткоин функционировать наравне с традиционными валютами – разбирались Финансы24.

От валюты для криптоэнтузиастов...

Рост популярности биткоинов имеет волнообразный характер, а вместе с колебаниями интереса к этому инструменту – меняется и его стоимость. В начале своего пути эта криптовалюта стоила "копейки". Однако тогда о биткоине знали только отдельные криптоэнтузиасты, которые больше всего интересовались цифровыми деньгами.

Впервые биткоин использовали для покупки 2-х пицц с доставкой в ​​мае 2010 года. За две пиццы покупатели заплатили 10 000 биткоинов.

С тех пор многое изменилось. Интерес к этому инструменту вырос настолько, что его цена увеличилась до 20 000 долларов. Впоследствии криптовалютой начали интересоваться меньше, а цена биткоинов опустилась до 5000 долларов. Однако сегодня его стоимость почти выросла вдвое от недавних минимумов и колеблется на уровне 10-11 тысяч долларов.

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... к валюте центробанков

Рост популярности биткоинов не мог не сказаться на интересе к этой криптовалюте и технологии в целом со стороны мировых государств. Наблюдая за несомненными преимуществами цифровых денег и одновременно опасаясь конкуренции для традиционных (их еще называют фиатными) валют, правительства многих стран задумались над тем, чтобы что-то противопоставить биткоинам. В результате финансовые регуляторы государств начали работать над созданием национальных цифровых валют, а также над тем, чтобы интегрировать биткоины и другие криптовалюты в экономику стран.

Сегодня только Китай продвинулся достаточно далеко в разработке собственной криптовалюты. Недавно стало известно, что в ходе тестирования криптовалюты 50 000 жителей провинции Шэньчжэнь бесплатно смогут получить по 200 цифровых юаней. И хотя это лишь незначительный опыт, он может стать большим прорывом в рамках интеграции криптовалюты в мировую экономику.

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Как заработать на биткоине?

Сегодня в ряде стран можно рассчитаться биткоинами в кафе или пополнить этой криптовалютой баланс телефона. Поэтому эксперты все чаще говорят о том, что биткоин становится "золотом рынка криптовалют" и "тихой гаванью для инвесторов", особенно в условиях нестабильности в мировой экономике. Кроме того, в условиях ослабления доллара, который традиционно считается одной из самых надежных валют, биткоин привлекает к себе внимание участников рынка как «защитный актив».

В целом, можно констатировать, что биткоин по праву стал дополнительной валютой на финансовом рынке. Конечно, пока эта криптовалюта не является такой же мировой резервной валютой, как доллар или евро. Однако, возможно, в недалеком будущем она будет находиться в одном ряду с этими активами, что, в свою очередь, приведет к значительному росту стоимости биткоина.

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