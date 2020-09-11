Основатель и генеральный директор социальной сети Twitter Джек Дорси уверен, что криптовалюта соответствуют принципам всемирной сети Интернет. Поэтому, например, биткоин может стать ее денежной единицей. Однако есть несколько препятствий, мешающих это реализовать.

Интернет должен иметь собственную валюту, заявил гендиректор Twitter и платежной компании Square Джек Дорси, пишет PYMNTS. Он отметил, что криптовалюта и всемирная сеть имеют общие характеристики – они развиваются обществом и построены в соответствии с общими интересами.

Интернету нужна собственная валюта, и биткоин - лучший вариант на данный момент. Я не вижу, как это может измениться, учитывая всех людей, которые преследуют одинаковую цель и работают над скрытым потенциалом криптовалюты,

– объясняет Дорси.

Интересно: Время для TikTok всплывает: Трамп дал 4 дня на продажу, после чего запрещает приложение в США

Что мешает признанию биткоина

По словам Дорси, есть несколько препятствий на пути к признанию криптовалюты.

Во-первых, нужно решить проблемы сети биткоина , касающиеся скорости осуществления платежных операций. Ведь сегодня все происходит слишком медленно. Например, блокчейн биткоина проводит 4-7 транзакций в секунду, когда, например, платежная система Visa осуществляет 24000 платежных операций в секунду.

, касающиеся скорости осуществления платежных операций. Ведь сегодня все происходит слишком медленно. Например, блокчейн биткоина проводит 4-7 транзакций в секунду, когда, например, платежная система Visa осуществляет 24000 платежных операций в секунду. Во-вторых, общество пока не понимает всех преимуществ цифровых валют.

К теме о криптовалютах: Корреляция биткоина и золота достигла рекордного значения из-за падения доллара: что это значит

Как Джек Дорси поддерживает развитие криптосферы

Гендиректор Twitter является бесспорным сторонником криптовалют и способствует их распространению в обществе. В частности, в мае в приложение Cash App, который разработала компания Square, добавило функцию покупки цифровых активов.

В июле этого года логотип биткоина появился на автомобили NASCAR. Спонсором этой инициативы тоже стала компания Square, которой владеет Джек Дорси.