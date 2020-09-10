Корреляция биткоина и золота достигла рекордного значения из-за падения доллара: что это значит
Взаимосвязь между движением котировок активов начала расти с июля из-за ослабления доллара США. В результате 60-дневная корреляция биткоина и золота обновила максимум в более чем 0,5.
Об этом свидетельствуют данные аналитической компании CoinMetrics. Показатель корреляции биткоина и золота растет на фоне ослабления американского доллара, который имеет статус мировой резервной валюты. Такая тенденция на финансовом рынке положительно влияет на активы с ограниченной эмиссией, среди которых драгоценные металлы и биткоин.
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Корреляция на финансовом рынке: что это значит
Этот показатель выражен значением от минус 1 к 1 и позволяет оценить взаимосвязь между поведением различных активов на рынке.
- Положительная корреляция означает, что движение котировок совпадают по ряду факторов.
- Отрицательная корреляция свидетельствует о том, что котировки движутся в разные стороны и не совпадают.
- Значение около нуля говорит об отсутствии взаимосвязи.
График корреляции / Источник фото: CoinMetrics
Не золото единственным
Кроме золота, в начале осени этого года увеличилась корреляция биткоина с индексом S&P500. В понедельник, 7 сентября, 180-дневной показатель достиг 0,4905, после чего опустился до 0,36.