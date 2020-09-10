Взаимосвязь между движением котировок активов начала расти с июля из-за ослабления доллара США. В результате 60-дневная корреляция биткоина и золота обновила максимум в более чем 0,5.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании CoinMetrics. Показатель корреляции биткоина и золота растет на фоне ослабления американского доллара, который имеет статус мировой резервной валюты. Такая тенденция на финансовом рынке положительно влияет на активы с ограниченной эмиссией, среди которых драгоценные металлы и биткоин.

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Корреляция на финансовом рынке: что это значит

Этот показатель выражен значением от минус 1 к 1 и позволяет оценить взаимосвязь между поведением различных активов на рынке.

Положительная корреляция означает, что движение котировок совпадают по ряду факторов.

Отрицательная корреляция свидетельствует о том, что котировки движутся в разные стороны и не совпадают.

Значение около нуля говорит об отсутствии взаимосвязи.



График корреляции / Источник фото: CoinMetrics

Не золото единственным

Кроме золота, в начале осени этого года увеличилась корреляция биткоина с индексом S&P500. В понедельник, 7 сентября, 180-дневной показатель достиг 0,4905, после чего опустился до 0,36.

14 марта 2020 года, когда мировые фондовые рынки стремительно обвалились, взаимосвязь между котировками биткоина и фондовым рынком достигла рекордного значения в 0,4999.