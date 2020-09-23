Генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Сейлор утверждает, что именно политика Федеральной резервной системы (ФРС) США помогла ему начать инвестировать в биткоины (BTC).

Еще до начала пандемии коронавируса MicroStrategy сохраняла около 500 миллионов долларов в виде краткосрочных американских облигаций, сообщает Bloomberg. Однако трака стратегия хранения средств оказалась провальной, когда Федрезерв ввел программу количественного смягчения и владеть облигациями стало не так выгодно, как было раньше.

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Как изменились инвестиционные предпочтения компании

Гендиректор MicroStrategy утверждает, что сегодня хранить биткоины не столь рискованно, как, например, валюту или даже золото.

Как только реальная доходность наших облигаций достигла -10% за год, мы поняли, что вся наша стратегия – неправильная. Мы почувствовали себя как на айсберге стоимостью в 500 миллионов долларов, который постепенно таял,

– отметил Майкл Сейлор.

Руководство MicroStrategy решило изменить свою инвестиционную стратегию. Сначала они задумались над тем, чтобы начать вкладывать деньги в недвижимость или золото, однако перспективы такого заработка тоже показались им сомнительными.

В результате предприятие инвестировало большую часть своих резервов в биткоин. В частности, в середине августа MicroStrategy купила BTC на 250 миллионов долларов, а в сентябре – еще на 175 миллионов долларов.

При этом акционеры предприятия полностью поддержали их решение вложить капитал в криптовалюту. Поэтому Сейлор ожидает, что и другие публичные компании будут инвестировать в биткоины в течение следующих 3-6 месяцев.

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Волатильность биткоина – не проблема

Хотя Майкл Сейлор и принял такое волевое решение вложить капитал своей компании в криптовалюту, сам бизнесмен не является фанатом биткоина. Если государственные облигации снова будут приносить высокие доходы, он с легкостью откажется от цифровой валюты. Кроме того, Сейлор не слишком беспокоится о волатильности биткоинов.

Волатильность – не причина для продажи. Сейчас мы смотрим на один критерий - актив должен приносить годовой доход,

– такой вывод сделал Майкл Сейлор.