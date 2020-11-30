В ближайшее время стоит вкладываться в такие активы как криптовалюта, золото и серебро, ведь по прогнозам экономиста Роберта Кийосаки, они будут расти.

"Биткоин улетает на Луну", заявил экономист и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, сообщает РБК.

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В своем Twitter-аккаунте он написал, что для криптовалюты, а также золота и серебра наступают "великие времена", и призвал покупать биткоин и драгоценные металлы, если их курс снизится в ближайшее время.

Биткоин улетит на Луну. Золото и серебро падают. Это отличные новости. Возможность покупки, особенно серебра. Если золото подешевеет до 1750 долларов, а серебро — до 19 долларов, воспользуйтесь. Впереди великие времена для золота, серебра и биткоина,

— написал Кийосаки.

Одновременно с тем, как Кийосаки опубликовал свое сообщение, биткоин начал дешеветь. С того момента его курс упал с 19 тысяч долларов до 16,8 тысячи долларов. Стоимость золота и серебра за последние сутки практически не изменилась, сейчас унция стоит 1809 долларов и 23,2 доллара соответственно.