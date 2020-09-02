Цена биткойна четвертый раз за этот год перешла отметку в 12 000 долларов. Но на этот раз инвесторы уверены, что криптовалюта бкдет расти дальше. Почему, читайте на Финансы 24.

Трейдеры становятся все более оптимистичными относительно того, что биткойн на этот раз удержит уровень, пишет Cointelegraph.



Рост биткойна / Источник: Coin360

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Почему биткойн будет расти

Три фактора заставляют трейдеров считать, что биткойн будет стремительно расти и в дальнейшем в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Потенциальные катализаторы – это падение доллара США, сила поддержки нижней границы цены биткойна в 10 тысяч долларов и рост другой криптовалюты Ether (ETH).

Совпадение факторов поддерживает рост биткойна

По словам трейдера Скотта Мелкера, доллар США демонстрирует падение несколько месяцев подряд.

Доллар выглядит мертвым, как я уже говорил месяцами. На прошлой неделе произошла странная эйфория, когда валюта подпрыгивала. Сейчас снова падает. В какой-то момент доллар должен подскочить, но это не будет большим ростом, что хорошо для биткойна,

– сказал Мелкер.

Вторым фактором, который поддерживает биткойн является то, что криптовалюта не опускалась ниже отметки 10000 долларов довольно долго – самый длинный период с 2017 года. Поэтому эта нижняя граница поддерживает цену биткойнов.



Доллар к биткойну за последние 2 года / Libertex

Эрик Тиес, технический аналитик с криптовалюты, считает, что биткойн может больше никогда не опуститься ниже 10 000 долларов.

Что прогнозируют для биткойна

Аналитики Cryptowatch ожидают, что биткойн достигнет нескольких новых рекордов до ноября, в частности к концу года криптовалюта может вырасти до 27 000 долларов.

В то же время Кэти Вуд, генеральный директор Ark Invest, напоминает, что с 2016 года сентябрь всегда был периодом стагнации для биткойна. Несмотря на это, эксперт прогнозирует курс от 10 до 14 тысяч долларов на эту осень.