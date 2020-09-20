Европейский Союз планирует до конца 2024 разработать правовую базу для регулирования криптовалют и блокчейна. Это позволит полноценно использовать возможности цифровых валют и инновационной технологии.

Согласно внутренним документам, которые попали к информационному агентству Reuters, в ЕС планируют использовать блокчейн и криптовалюты для международных платежей. Поэтому исполнительная власть европейской организации подготовит законопроект, в котором будет объяснено, как будут регулироваться криптоактивы. Кроме того, там запланировано и введения новых правил для цифровых валют.

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Планы ЕС касательно криптоиндустрии

Согласно информации внутреннего документа, до 2024 года Евросоюз планирует создать комплексную структуру, что позволит использовать технологию распределенного реестра и криптоактивы в финансовой индустрии. В ходе работы и подготовки соответствующей нормативной базы следует учесть все риски, связанные с этими инновационными технологиями.

Как отмечают в Reuters, в планах у Брюсселя – упростить обмен финансовыми данными, чтобы стимулировать разработку широкого спектра услуг. При этом в ЕС придерживаются общего принципа, предусматривающего "одинаковые риски, одинаковые правила, одинаковое регулирование". Эта установка будет действовать для компаний из разных стран Евросоюза.

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Развитие финансового сектора в ЕС

В странах ЕС 78% платежей осуществляются с использованием налички. Поэтому власть государств хочет популяризировать цифровые платежи. Системы мгновенных платежей должны стать нормой уже к концу 2021 года.

Недавно в сеть попал законопроект о европейских рынках криптовактивив (MiCA). Он сосредоточен на выпуске и обороте в Евросоюзе стейблкоинов, которые определяются как токены электронных денег или токены с привязкой к активам.