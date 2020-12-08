Иногда трудно выбрать в какую компанию лучше вложить деньги. В таком случае можно инвестировать в фондовые индексы, которые объединяют в себе стоимость целой группы ценных бумаг.

В материале Финансов 24 рассказываем об одном из самых популярных показателей компаний на Франкфуртской бирже – индекс DAX, который считается барометром экономики в Европе.

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Что известно об индексе DAX Deutscher Aktienindex – один из главных индексов на мировом фондовом рынке. Он был создан еще в 1987 году и с тех пор отражает экономическое положение Европы в целом. Индекс рассчитывается по 30 крупнейшим и ликвидным компаниям Prime и Standard частей и представляет собой 80% их общей капитализации.

Какие компании учитывает индекс DAX

Индекс DAX состоит из 30 крупнейших компаний Германии, что торгуются на бирже. Среди этих компаний являются такие всемирно известные, как BMW, BASF, Bayer, Allianz, Merc, SAP и многих других. Полный список инструментов доступен на сайте Франкфуртской бирже, рассказывает Галина Танащук, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ.

Этот фондовый индекс отличается тем, что он ориентирован исключительно на экономику Германии, которая является экономическим локомотивом в ЕС,

– объясняет эксперт Forex-Club.

Благодаря индексу можно сделать вывод о ситуации в экономике этой страны и спрогнозировать ситуацию в целом в ЕС.

Почему индекс лучше чем отдельные акции

Инвестиции в индекс позволяют вкладывать средства в экономику страны в целом. Благодаря этому, вы диверсифицируете свои инвестиции ​– то есть распределяете их по нескольким активам, рассказывает Галина Танащук. В результате, если даже какой-то один актив снизится, инвестиции в индекс позволят вам сэкономить деньги. Учитывая то, что исторически индексы растут, инвестиции в них выгодны.

Прибыли от индекса DAX

Инвестиции в этот индекс достаточно прибыльны. Например, в середине марта 2020 году этот индекс находился на уровне 8300 пунктов, а к концу ноября этого года он повысился до 13300 пунктов. То есть за 7 месяцев рост составил около 60%. Это неплохой результат.

Как начать инвестировать в фондовые индексы

Чтобы инвестировать в этот индекс достаточно открыть и пополнить торговый счет в Libertex. После этого нужно только найти индекс DAX в списке инструментов, ввести сумму, которую вы хотите инвестировать, и нажать кнопку "в рост", если вы ожидаете роста индекса.

Сейчас хорошее время для инвестиций и индекс DAX ​– не исключение. Инвестиции в этот индекс позволят заработать на росте одной из крупнейших мировых экономик,

​– уверена эксперт Галина Танащук.

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Что прогнозируют для индекса DAX

По оценкам Forex Club индекс DAX в ближайшее время может продолжить рост на фоне ослабления напряженности вокруг ситуации с коронавируса. Он вполне может достичь уровня в 14 000 пунктов.