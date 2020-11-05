Несмотря на интригу присутствующую на выборах президента США, акции технологических компаний взлетели, чем принесли миллиарды состояния своим владельцам.

Подсчет голосов в США продолжается. Пока лидирует Джо Байден, но об окончательной победе с уверенностью еще рано говорить. На фоне выборов в США резко оживился фондовый рынок, сообщает Forbes.

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Как богачи стали еще богаче

С ростом акций технологий десять самых богатых людей Америки, включая Джефф Безос, Билла Гейтса и Марка Цукерберга, получили чистый капитал в сумме 28,2 миллиарда долларов по мере роста рынков.

Самый богатый человек в мире, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос лидирует в рейтинге. Его чистый капитал вырос на 10,5 миллиарда долларов до 190,6 миллиарда долларов. В среду акции Amazon выросли на 6,3%.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заработал 8 миллиардов долларов, когда акции Facebook выросли на 8,3%. Он – четвертый богатый человек в мире, сейчас имеет собственный капитал 105,5 миллиарда долларов.

Билл Гейтс, третий по богатству человек. Его состояние выросло на 663 миллиона долларов, увеличив его собственный капитал до 115,9 миллиарда долларов. Гейтс, сооснователь Microsoft все еще обладает примерно 1% акций компании, которые выросли почти на 5% в среду.

Еще один бывший руководитель Microsoft, Стив Балмер, заработал 2,8 миллиарда долларов, его собственный капитал увеличился до 73,5 миллиарда долларов. Он обладает 3,5% акций Microsoft.

Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин почувствовали как их состояние увеличилось на 4 миллиарда долларов и 3,8 миллиарда долларов соответственно, поскольку акции Google выросли на 6%. Оба являются основными акционерами материнской компании Google Alphabet. Состояние Пейджа достигают 77 миллиардов долларов, а Брина – 74,9 миллиарда.

Состояние каких богачей уменьшились

Однако не все радовались победам. Несколько богачей из 10 самых богатых в мире, почувствовали, что их состояние уменьшилось. Среди них генеральный директор Tesla Илон Маск. Он потерял примерно 560 миллионов долларов, поскольку акции его производителя электромобилей снизились на 0,7%. Он владеет 21% акций компании и его состояние насчитывает 93,1 миллиарда долларов.

Известный инвестор Уоррен Баффет также потерял деньги. Его инвестиционный конгломерат, Berkshire Hathaway, зафиксировал падение акций на 0,4%, сократив 215 миллионов долларов собственного капитала Баффета, который сейчас составляет 78 миллиардов долларов.

Ларри Эллисон, основатель и главный технологический директор гиганта программного обеспечения Oracle, потерял 391 миллион долларов, уменьшив собственный капитал до 75,1 миллиарда долларов. Элисон владеет около 35% акций Oracle, которые в среду упали на 0,6%.

Наследница Walmart Алиса Уолтон тем временем потеряла 309 миллионов долларов, поскольку акции Walmart упали на 0,6%, что снизило ее чистый капитал до 66,6 миллиарда долларов.

Что происходило с фондовым рынком 4 ноября

Акции ведущих технологических компаний, таких как Amazon, Facebook и Microsoft, возглавили ралли. Индекс Dow Jones вырос почти на 400 пунктов, или на 1,3%, на момент закрытия рынка в среду, тогда как S&P 500 вырос на 2,2%, а технологический Nasdaq Composite взлетел на 3,9%.

Некоторые эксперты с Уолл-стрит объясняли такой рост потенциалом раскола Конгресса, поскольку все меньше и меньше вероятно, что демократы смогут вернуть себе контроль над Сенатом. Несмотря на то, что демократы сохранили контроль над Палатой, республиканцы выиграли ключевые сенатские гонки в Айове и Монтане.