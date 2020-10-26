Как и в каждой сфере, в трейдинге существует своя терминология или сленг. "Быков" и "медведей" используют, чтобы охарактеризовать рынок. Как именно, читайте на Финансы 24.

В мире инвестирования термины "бык" и "медведь" часто используются для описания движения рынка. А это определяющий фактор того заработает ли деньги инвестор, или наоборот потеряет, пишет Investopedia.

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Бычий рынок vs. медвежьего рынка

Бычий рынок – это рынок, который растет и где условия экономики, как правило, благоприятны. Медвежий рынок существует в экономике, которая падает и где большинство акций уменьшается в цене. Поскольку на финансовые рынки значительное влияние имеет отношение инвесторов, эти сроки также обозначают, как инвесторы относятся к рынку и последующих экономических тенденций.

Бычий рынок характеризуется устойчивым ростом цен. В случае с фондовыми рынками бычий рынок означает рост цен акций компаний. В такие времена инвесторы часто верят в то, что тенденция к росту продлится в течение длительного периода. По этому сценарию экономика страны, как правило, сильная, а уровень занятости высок.

Напротив, медвежий рынок – это тот, который приходит в упадок. Рынок обычно не считают настоящим "медвежьим" рынком, если он не упал на 20% и более от последних максимумов. На медвежьем рынке цены акций постоянно падают. Это приводит к тенденции к снижению, которая, по мнению инвесторов, продолжится; эта вера в свою очередь продолжает обесценивать акции. Во время медвежьего рынка экономика замедляется, а безработица растет, когда компании начинают увольнять рабочих.

Характеристика бычьего и медвежьего рынков

Хотя бычий рынок или состояние медвежьего рынка характеризуется направлением цен на акции, есть некоторые сопутствующие характеристики, о которых инвесторы должны знать.

Предложение и спрос на ценные бумаги

На бычьем рынке существует сильный спрос и слабое предложение ценных бумаг. Иными словами, многие инвесторы хотят приобрести ценные бумаги, но немного желающих их продать. Как результат, цены на акции будут расти, поскольку инвесторы соревнуются за получение доступного собственного капитала.

На медвежьем рынке все наоборот: больше людей стремятся продать, чем купить. Спрос значительно ниже предложения, и, как результат, цены на акции падают.

Психология инвестора

Поскольку на поведение рынка влияет то, как люди воспринимают и реагируют на его поведение, психология и настроения инвесторов влияют на то, возрастет или упадет рынок. Эффективность фондового рынка и психология инвестора взаимосвязаны. На бычьем рынке инвесторы охотно участвуют в надежде получить прибыль.

Во время медвежьего рынка настроения являются отрицательными; инвесторы начинают выводить свои деньги из акций и превращают их в ценные бумаги с фиксированным доходом, ожидая положительного движения на фондовом рынке. В общем, снижение цен на фондовом рынке покачивает доверие инвесторов. Это заставляет инвесторов удерживать свои деньги вне рынка, что, в свою очередь, вызывает общее снижение цены по мере увеличения оттока.

Изменение экономической деятельности

Поскольку предприятия, акции которых торгуются на биржах, являются участниками большей экономики, фондовый рынок и экономика тесно связаны.

Медвежий рынок ассоциируется со слабой экономикой. Большинство предприятий не могут зафиксировать огромные прибыли, поскольку потребители тратят недостаточно. Это снижение прибыли непосредственно влияет на то, как рынок оценивает акции.

На бычьем рынке происходит обратное. Люди имеют больше денег, и они готовы их потратить. Это движет и укрепляет экономику.

Что делать инвесторам

На бычьем рынке идеальным для инвестора является воспользоваться ростом цен, покупая акции в начале тенденции (если это возможно), а затем продать их, когда они достигли своего пика.

Во время бычьего рынка любые потери должны быть незначительными и временными; инвестор, как правило, может активно и уверенно инвестировать больше собственного капитала с большей вероятностью получить прибыль.

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Однако на медвежьем рынке вероятность убытков больше, поскольку цены постоянно теряют ценность, и конца часто не видно. Даже если вы все-таки решите инвестировать в надежде на рост, вы, скорее всего, понесете убытки до того, как состоится любой поворот. Таким образом, большую часть доходности можно найти в коротких продажах или более безопасных инвестициях, таких как ценные бумаги с фиксированным доходом.