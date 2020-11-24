Пандемия коронавируса пошла на пользу биткоина, который побил трехлетний рекорд и приблизился к историческому максимуму. Но сможет ли цена биткоина достичь 100 000 долларов, читайте на Финансы 24.

Биткоин-инвесторы, среди которых ведущие хедж-фонды и менеджеры из денег, делают ставку на то, что виртуальная валюта может вырасти более чем в четыре раза до 100 000 долларов через год, сообщает Investing.com.

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Может ли биткоин вырасти до 100 тысяч

Хотя сумма в сто тысяч долларов звучит нереалистично, для биткоина это всего рост в 5 раз. Как показывает история, это вполне реально.

С января биткоин набрал 160%, подкрепленный сильным институциональным спросом, а также дефицитом, поскольку платежные компании, такие как Square и Paypal, покупают его от имени клиентов.

Биткоин дебютировал в 2011 году на нулевом уровне, а уже в декабре 2017 года достиг 20 тысяч. По состоянию на 12:00 24 ноября криптовалюта торговалась на уровне 19160 долларов.

Переход от 18 тысяч до 100 тысяч долларов за один год – это не трудно, сказал Брайан Эстес, главный директор по инвестициям хедж-фонда Off the Chain Capital.

Я видел, как за год биткоин подорожал в 10 раз, 20 раз, 30 раз. Поэтому рост в 5 раз – это не большая проблема,

– считает инвестор.

Эстес прогнозирует, что биткоин может достичь от 100 до 288 тысяч долларов к концу 2021 года. Свой прогноз строит на основе модели, которая использует коэффициент запаса потоку, то есть измеряет дефицит актива.

Технический аналитик Citi Том Фицпатрик заявил, что биткоин может подняться до 318 000 долларов к концу следующего года. Все потому, что предложение биткоина будет падать, а спрос будет расти. Кроме того, такие свойства биткоина как анонимность и легкость пересылки за границу будут способствовать его популярности.

Что говорят скептики

Не все трейдеры и инвесторы с оптимизмом смотрят на биткоин. Независимый трейдер Кевин Мюр не отрицает, что биткоин будет расти, но к таким прогнозам относятся скептически.

Любая модель хедж-фонда относительно биткоина – это мусор. Вы не можете моделировать манию,

– сказал Мюр.

Валютный трейдер Tempus Inc Хуан Перес удивлен прогнозом в сто тысяч долларов для биткоина. Он заявил, что в случае оправдание прогноза мировой финансовой системе наступит крах.

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Правительства всего мира не позволят этому случится. Они не позволят обваливать валюты фиатов просто так,

– сказал Перес.

Фиатная валюта – платежное средство, ценность которого искусственно устанавливается высшими руководящими органами. Таковой есть доллар, евро, гривна и другие национальные валюты стран мира.