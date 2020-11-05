Биткоин обновил двухлетний максимум на фоне выборов в США: какая цена сейчас
Цена биткоина в снова перевалила за 14 000 долларов, побив двухлетний максимум, который недавно установила. Какая цена сейчас и почему она растет, читайте на Финансы 24.
Какая цена сейчас
Цена биткойнов достигла 14723 долларов в 12:00 по киевскому времени как показывают данные торговой платформы Libertex. За сутки криптовалюта укрепилась на 3,5%, а с начала года – биткойн удвоил свою цену.
Актуально Победа Байдена или Трампа – что лучше для биткоина: прогнозы аналитиков
График цены биткойна с начала года / Libertex
Почему цена биткойна выросла
Очередная волна роста цены биткойна началась 4 ноября после завершения выборов президента США.
Интересно, что во время прошлых выборов президента США, биткойн также стремительно вырос в цене. В ноябре 2016 курс биткойнов с 700 долларов подорожал до 20000 долларов до середины декабря 2017 года.
Поделиться новостью