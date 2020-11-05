Цена биткоина в снова перевалила за 14 000 долларов, побив двухлетний максимум, который недавно установила. Какая цена сейчас и почему она растет, читайте на Финансы 24.

Какая цена сейчас

Цена биткойнов достигла 14723 долларов в 12:00 по киевскому времени как показывают данные торговой платформы Libertex. За сутки криптовалюта укрепилась на 3,5%, а с начала года – биткойн удвоил свою цену.

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График цены биткойна с начала года / Libertex

Почему цена биткойна выросла

Очередная волна роста цены биткойна началась 4 ноября после завершения выборов президента США.

Интересно, что во время прошлых выборов президента США, биткойн также стремительно вырос в цене. В ноябре 2016 курс биткойнов с 700 долларов подорожал до 20000 долларов до середины декабря 2017 года.

Кроме того, на сегодняшний рост биткойнов повлияло недавнее решение международной платежной системы PayPal, которая позволила пользователям в США продавать и покупать криптовалюту. Подробнее об этом рассказываем в материале PayPal и Venmo будут принимать платежи в криптовалюте: детали решения.