Интерес к криптовалюте растет из-за высокой доходности. Сможет ли биткойн снова стоить больше 12 000 долларов, читайте на Финансы 24.

Цена биткойна (BTC) выросла 5 августа с 11 090 до 11 784 долларов, закрыв сессию на уровне около 11 650, долларов. После того как биткойн не смог пробить верхнюю границу в 11 800 долларов, сейчас он торгуется на уровне 11 500, пишет Cointelegraph.

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Ранее 2 августа цена биткойна обвалилась за минуту на 1 500 долларов, чем ликвидировала 1 миллиард долларов. Однако по словам аналитиков издания, это не поколебало уверенности профессиональных трейдеров в криптовалюта.

Биткойн привлекает все больше инвесторов

Аналитик рынка GSR Михей Ерстинга считает, что внимание СМИ к криптовалюте привлекло новых инвесторов, которые ищут активы с более высокой доходностью. Поэтому капитализация рынка выросла.

Как результат, открытый интерес к фьючерсов, котируемых на основных биржах 1 августа достиг нового жизненного максимума в 5,6 миллиарда долларов, что превысило предыдущий рекорд – 5,36 миллиарда долларов в феврале,

– рассказал аналитик.



Суточная диаграмма цен биткойнов / Coin360

Сейчас биткойн делает вторую попытку превысить отметку в 12 000 долларов. Ему это удастся, если он пробьет верхнюю границу в 11 800, утверждают эксперты Cointelegraph.

Альткойны также выросли в цене:

Bancor (BNT) вырос на 26,50%;

Zcash (ZEC) набрал 7,99%;

Band Protocol (BAND) поднялся на 39,53%.

По данным CoinMarketCap, общий объем рынка криптовалют сейчас составляет 351,5 миллиарда долларов. Индекс доминирования биткойна сейчас составляет 61%.