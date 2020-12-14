В понедельник, 14 декабря 2020 года, спотовая цена на газ на голландском хабе TTF выросла до 199,7 доллара за тысячу кубометров. Во время предыдущей сессии торгов, 11 декабря, стоимость сырья составила 194,9 доллара.

Цена газового контракта со сроком поставки в понедельник, 14 декабря, достигла максимального значения за 21 месяц. Последний раз такая стоимость газа была еще 8 марта 2019, пишет "НВ Бизнес".

Спотовая цена – что это такое? Цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюты на условиях немедленной поставки. Применяется в биржевой торговле, чтобы закрыть обязательства по фьючерсным договорам и для принятия соглашений по типу "спот" (такая договоренность предусматривает выполнение обязательства сторонами по сделке в течение двух-пяти дней).

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Запасы газа в европейских ПХГ: о ​​чем свидетельствуют последние данные

В декабря 2020 года Европа активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Если брать динамику отборов за первые 12 дней этого месяца, то в результате в течение декабря из ПХГ (подземные хранилища газа) может быть отобрано до 20 миллиардов кубометров газа. Если этот прогноз сбудется, то это станет вторым результатом в истории после рекорда января 2017 года, когда были отобраны в течение месяца 24 миллиардов кубометров газа.

На сегодня уровень заполнения европейских ПХГ достиг 81,16%. Такой показатель намного превышает среднее значение за предыдущие пять сезонов (78,14%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европу через СПГ-терминалы в декабре 2020 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такая же динамика характерна всему четвертому кварталу 2020: -30% в октябре и 39% в ноябре.

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Что с ценами на газ

В период закачки газа в ПХГ Европы в 2020 году – с апреля по октябрь – средняя цена на споте находилась на уровне 82 долларов за тысячу кубометров (минимум 34 долларов, максимум 168 долларов). Отношение цен закачки в текущей цены на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией двойной, а то и тройной прибыли.

Напомним, цена импортного газа в Украине в ноябре выросла на 7%, достигнув 182,5 доллара за тысячу кубометров.