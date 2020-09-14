Курс биткойна и других криптовалют в понедельник упал. Почему это произошло и что прогнозируют эксперты для криптовалютного рынка, читайте на Финансы 24.

Основные криптовалюты в понедельник умеренно дешевеют после того, как разработчик обнаружил потенциальную уязвимость в Ethereum 2.0 – низкий уровень участия в стейкингу, по его мнению, может позволить "китам" вывести сеть из строя.

Это плохая новость для инвесторов в Ethereum, поскольку они возлагают большие надежды на новую версию сети, рассказали аналитики Forex Club 24 каналу.

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Что происходит в мире криптовалют

Для крипторинку сейчас есть положительные новости.

Еврокомиссия не планирует запрещать использование криптовалют и видит в них множество возможностей. До конца осени Еврокомиссия намерена представить законопроект о регулировании крипторынка, в котором постарается соблюсти баланс между свободой и запретами.



Кроме того, руководство Европейского союза может скоро начать переговоры о вариантах выпуска региональной цифровой валюты. Эмитентом такого инструмента должен стать Европейский центральный банк.



Доходы майнеров биткойна в августе достигли 368,3 миллиона долларов. Это на 23% больше, чем в июле.

Как изменилась цена основных криптовалют

Несмотря на хорошие новости, курс биткойна за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,82% – до 10363 долларов с капитализацией 191,8 миллиарда долларов.

Ethereum подешевел на 1,5% – до 367,4 доллара при капитализации 41,4 миллиарда долларов.

XRP опустился в цене на 1,8% – до 0,2428 доллара, его капитализация составила 10,9 миллиарда долларов.

Litecoin ослаб на 4,4% – до 48,2 доллара с капитализацией 3,2 миллиарда долларов.

Общая капитализация крипторинка достигла отметки 340,1 миллиарда долларов.

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Чего ждать дальше

По мнению финансовых аналитиков Forex Club, рынок вскоре продолжит умеренное снижение, вопреки преимущественно хорошим новостям.