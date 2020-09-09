Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ценам на нефть в течение до 2022. Цена будет восстанавливаться дольше, чем раньше ожидали. Какую цену прогнозируют для WTI и Brent, читайте на Финансы 24.

Fitch Ratings снизил прогноз для WTI до 50 долларов за баррель. Ранее ожидалось, что в долгосрочной перспективе цена достигнет по крайней мере 52 долларов за баррель. Этим прогнозом Fitch акцентирует внимание на таких проблемах как слабый рыночный баланс, излишки запасов, низкий уровень безубыточности и энергетический переход. Об этом сообщает OilPrice.com.

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Цены на нефть марки Brent в долгосрочной перспективе вырастут до 53 долларов за баррель, но это на 2 доллара меньше, чем ранее прогнозировало рейтинговое агентство Fitch.

Чего ждать в 2022

Fitch также понизил прогноз цен на нефть на 2022, ожидая цены на нефть марки Brent на уровне 50 долларов за баррель, по сравнению с предыдущими прогнозами в 53 доллара за баррель.

Сейчас ожидается, что в 2022 году цены на нефть WTI составят 47 долларов за баррель по сравнению с 50 долларами, ожидаемыми ранее.

Снижение цены происходит, несмотря на хорошие результаты, связанные с сокращением добычи странами ОПЕК+, ослабление карантинных мероприятий и экономического восстановления,

– прокомментировали в агентстве.

Рейтинговое агентство ожидает сокращения запасов во второй половине этого года и в 2021 году, после того, как запасы накапливались в первой половине 2020 со скоростью 6,4 миллиона баррелей в день.

Кроме того, цены на нефть в долгосрочной перспективе будут отражать постоянное движение к переходу на низкоуглеродистые источники энергии, отметил Fitch.

На сроки возврата максимального спроса на нефть будут влиять изменения в регулировании, налогообложении и технологиях, которые трудно предусмотреть, но мы считаем, что энергетический переход существенно уменьшит перспективы роста потребления нефти с середины 2020-х годов,

– заявили аналитики рейтингового агентства.

Что касается цен на природный газ Henry Hub, Fitch Ratings оставила свои средне- и долгосрочные предположения относительно цены неизменными на уровне 2,45 доллара.